«التمويل الدولية»: مصر من الدول الجاذبة للاستثمار في القطاعات الرقمية والموضة

قال المدير الإقليمي لشمال أفريقيا لمؤسسة التمويل الدولية، الشيخ عمر سيلا، إنّه جرى اختيار مصر كأحد الدول الجاذبة للاستثمار في القطاعات الرقمية والموضة والتصميمات المختلفة، ما يساعد في تطوير الأسواق وجلب العوائد الاقتصادية.

إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية

وأضاف الشيخ عمر سيلا، خلال كلمته في حفل إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، التي تُقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنّ حماية الحقوق الفكرية قضية مهمة جدا، لخلق انخراط قوي للقطاعات المختلفة، مشيرا إلى أنّ مصر تشهد انخراطا كبيرا بين القطاعات العامة والخاصة، وهي أحد أهم المحاور لإنجاح أي مشروع.

وتابع المدير الإقليمي لشمال أفريقيا لمؤسسة التمويل الدولية، أنّ حقوق الملكية الفكرية قد تكون جزءا أصيلا، وأحد الأصول التي يمكن أن نقدمها بعمليات التمويل، ويتم استخدامها للاستفادة منها بشتى القطاعات.