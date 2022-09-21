انتصار السيسي: العالم بحاجة لإرساء ثقافة السلام وتعزيز قيم التسامح

قالت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس، إنّ السلام هو روح الأديان السماوية، وهو الخيار الوحيد لتحقيق التعايش المشترك وتحقيق الطمأنينة الغائبة في العديد من المجتمعات التي دمّرتها الصراعات والحروب.

وأضافت قرينة الرئيس، عبر حسابها على فيس بوك: «لذا في اليوم العالمي للسلام الذي يحتفل به العالم اليوم، نحتاج دائما إلى إرساء ثقافة السلام وتعزيز قيم التسامح والتعايش وقبول الآخر لبناء مجتمع آمن ومستقر ومزدهر على جميع المستويات».