بنك ناصر يدعم أول مركز طبي لعلاج مرضى الزهايمر بـ30 مليون جنيه

قال محمد عشماوي، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي، إنه تم دعم جمعية الباقيات الصالحات بمبلغ 30 مليون جنيه تقريبا لتجهيز أول مركز طبي للكشف المبكر ولرعاية مرضى الزهايمر وأسرهم، في إطار حرصه على تقديم المبادرات التي من شأنها دعم الفئات الأولى بالرعاية.

وأضاف عشماوي، في بيان له اليوم، أن دعم البنك لرعاية مرضي الزهايمر يأتي تعزيزاً لمجهوداته في خدمة قطاع الرعاية الصحية وفي إطار مساعيه لإطلاق سلسلة من المبادرات الفعالة، ورعاية ودعم العديد من المستشفيات وتوفير خدمات تشخيصية وعلاجية ترقى لأفضل المستويات العالمية بما يتماشى مع غايات رؤية الدولة لضمان صحة جيدة للمواطنين وخاصة فئة الأولى بالرعاية.

إعادة تأهيل المرضي طبيا وحركيا ونفسيا واجتماعيا

وعن اختيار دعم مجمع ومستشفى الباقيات الصالحات لرعاية مرضى الزهايمر وكبار السن، أكد «عشماوي»، أنها تعد من أولى المؤسسات الخيرية في مصر التي أخذت المبادرة برعاية المسِنّين من مرضى ألزهايمر، وتقديم خدمة إنسانية تليق بهم، من خلال العمل بآليه إعادة تأهيل المرضي طبيا وحركيا ونفسيا واجتماعيا، بالإضافة إلى برنامج غذائي بواسطة استشاريى تغذية.

«عشماوي»: الباقيات الصالحات تمنح مرضى الزهامير أملا جديدا

أوضح نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي، أنها المستشفى الوحيد في مصر التي تهتم بهذا المرض والتشخيص المبكر له المرتبط بتقدم الإنسان في العمر، حيث يمكن أن تمنح أملا جديدا له بغية علاجه أو إبطاء أعراضه و فرصة أكبر لوضع المريض على رحلة علاج صحيحة، وحمايته من تدهور الحالة.