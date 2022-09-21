ميزة في تحديث iOS 16 يمكن أن تضر هاتفك.. تحذر منها «Apple»

يحتوي التحديث الجديد من أيفون على الكثير من المميزات التي ليس لها مثيل، خاصة وأن هذه المميزات بها خصائص جديدة لم يتم طرحها من قبل، وقالت شركة Apple ، إن ردود الفعل اللمسية على لوحة مفاتيح الجهاز، والتي تهتز أثناء الكتابة ، يمكن أن تضر بعمر البطارية.

وقال موقع «ذا صن» البريطاني، أنه تم تقديم الميزة الأكثر طلبًا مع طرح تحديث برنامج iOS 16 في 12 سبتمبر، حيث يصدر جهاز iPhone اهتزازًا طفيفًا عندما تكتب كلمات أو تضغط على ردود الفعل.

وحذرت شركة Apple من أن الميزة قد تؤثر على عمر بطارية جهاز iPhone الخاص بك، من خلال وثيقة نشرتها تشرح بها الشركة ما تفعله الميزة، لوحة مفاتيح iPhone الخاصة بك يمكن أن تصدر صوتًا أو تهتز أثناء الكتابة، وحذرت من أن الميزة قد تؤثر على المدة التي تدوم فيها بطارية هاتفك.

وتعمل الميزة على جعل الكتابة أكثر سلاسة وبديهية، فيمكنه حتى أن يسمح لك بالكتابة دون النظر إلى جهازك.

وأضافت شركة أبل أن الميزة وتشغيل لمسات لوحة المفاتيح تؤثر على عمر بطارية جهاز iPhone الخاص بك، وتعد الميزة الجديدة هي واحدة من عدة ميزات تم تقديمها يوم الاثنين مع إصدار iOS 16، أحدث إصدار من نظام تشغيل iPhone.

كيفية تنشيط لوحة مفاتيح iPhone اللمسية

ولفتت إلى أنه لمن لا يهتم ويرغب في تجربة الميزة عليه أولاً تنزيل iOS 16 من خلال التوجه إلى الإعدادات > عام > تحديث البرنامج، ويتم إيقاف تشغيل ملاحظات لوحة المفاتيح اللمسية افتراضيًا، لذا ستحتاج إلى تنشيطها - كما خمنت - في إعدادات جهازك، ثم افتح الإعدادات، وقم بالضغط على الأصوات والحس اللمسي، ضمن ملاحظات لوحة المفاتيح، قم بتشغيل «الصوت» و«اللمس» وعقب ذلك، عندما تضغط على حرف على لوحة مفاتيح Apple ، سيتبع ذلك صوت نقرة ونقرة لمسية.

إذا كنت لا تحب الصوت كثيرًا، فقم بتبديل هاتفك إلى وضع الاهتزاز أو الوضع الصامت، كما يمكنك القيام بذلك في الإعدادات أو على أجهزة iPhone الأحدث عن طريق تحريك شريط تمرير التنبيه على الجانب الأيسر من جهازك.