«أيفون» تحذر عملاءها من عادات تسبب تلف الهاتف.. منها ضوء الشمس المباشر

حذرت شركة أيفون، من ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير خلال الفترات الحالية، مؤكدة أن ارتفاع درجات الحرارة يمكنه أن يؤثر بشكل سلبي وواضح على الهواتف الخاصة بها، قائلة «الهاتف ليس محصن».

وقال موقع «إكسبريس»، إنه إذا كنت مالك لهاتف أيفون، فعليك أن تكون حذرًا للغاية، إذ يجب عليك التأكد من إبقاء جهاز iPhone الخاص بك باردًا، وبعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة، إذ قد يؤدي ترك iPhone الخاص بك في درجة حرارة شديدة، قد يؤدي إلى ظهور نافذة منبثقة مقلقة تغلق هاتفك.

مخاطر ترك الهاتف في درجة حرارة عالية جدًا

وحذرت شركة آبل، من أن ترك درجة حرارة عالية جدًا لجهاز iPhone الخاص بك قد «يؤدي إلى تقصير عمر البطارية بشكل دائم»، إذ يمكن أن تتسبب درجات الحرارة الشديدة في حدوث مشكلات كبيرة مع الهواتف الذكية - ولا تعد أجهزة iPhone باهظة الثمن من Apple استثناءً، حيث يمكن لدرجات الحرارة المرتفعة أن تفسد عمر البطارية إلى الأبد.

وأكد الموقع، عدد من العادات التي يجب البعد عنها مع الهاتف، ومنها ترك الجهاز في السيارة في يوم حار، وترك الجهاز في ضوء الشمس المباشر لفترة طويلة، واستخدام ميزات معينة في الظروف الحارة أو ضوء الشمس المباشر لفترة طويلة من الوقت، مثل تتبع نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) أو التنقل في السيارة، أو تشغيل لعبة كثيفة الرسومات، أو استخدام تطبيقات الواقع المعزز.

وأشار إلى أن هناك طرق لتقليل المخاطر، حتى في الأيام الحارة جدًا، على سبيل المثال، لا تضع هاتف أيفون في أماكن ضيقة، مثل أغطية السرير أو في جيبك، وإذا شعرت بارتفاع درجة حرارة هاتفك، فتوقف عن استخدامه -أو حتى قم بإيقاف تشغيله- كما تجنب استخدام تطبيقات قوية لفترات طويلة من الزمن، وهذا مهم بشكل خاص للذين يستخدمون الهاتف للعب، لأن تطبيقات الألعاب يمكن أن تتسبب في تسخين معالج الهاتف بسرعة كبيرة.

قبل الإيقاف التلقائي

وإذا كان هاتفك ساخنًا جدًا، فقد يتم إيقاف تشغيله تلقائيًا، ما يتركك بدون سماعة، ولكن قبل الإيقاف التلقائي، سترى تحذيرًا بشأن درجة الحرارة، وسيكون نصها كما يلي: «درجة الحرارة.. يحتاج iPhone إلى التبريد قبل أن تتمكن من استخدامه»

كما ترتفع درجة حرارة الهواتف بشكل أسرع، إذا كانت تستخدم بيانات الجوال، بدلاً من الاتصال بشبكة Wi-Fi، وإذا كنت تجري مكالمة، فسيؤدي ذلك إلى زيادة درجة حرارة الهاتف أيضًا، خاصةً لأن الهاتف سيكون في يديك الدافئة.