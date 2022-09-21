رفع قيمة مخالفة كلبش السيارة في القليوبية.. اعرف موعد التطبيق

أعلن اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، موافقة المجلس التنفيذي للمحافظة، الذي عقد اليوم الأربعاء، على عرض مذكرة على مجلس الوزراء، بشأن رفع قيمة غرامة مخالفة كلبش السيارة في مختلف أنحاء المحافظة، بناء على طلب إدارة المرور، اعتبارا من 1 نوفمبر المقبل.

وأوضح المحافظ، أن تلك الخطوة تأتي في إطار خطة المحافظة لمواجهة ظاهرة الانتظار الخاطئ والتكدسات والكثافات المرورية، خاصة في المناطق الحيوية ومع اقتراب العام الدراسي الجديد، الذي يشهد اختناقات مرورية في المناطق المحيطة بالمدارس ومناطق وسط البلد في العاصمة بنها ومدن المحافظة.

قيمة مخالفة الجديدة لكلبش السيارة بالقليوبية

أوضح محافظ القليوبية، في بيان، أنه سيتم عرض موافقة المجلس التنفيذي على رفع قيمة غرامة «كلبش» السيارة على مجلس الوزراء، لردع المخالفين ومواجهة تزايد المخالفات، مشيرا إلى أنه سيتم رفع المخالفة من 70 جنيها إلى 100 جنيه، لتحقيق الردع العام ومنع الوقوف في الأماكن المحظور الوقوف فيها، للعمل على تسيير الحركة المرورية.

تفعيل القرار بعد موافقة مجلس الوزراء

أكد محافظ القليوبية أنه من المقرر البدء في تطبيق الغرامة الجديدة، اعتبارا من 1 نوفمبر المقبل، بعد الحصول على موافقة وتصديق مجلس الوزراء، موجها إدارة مرور القليوبية بشن الحملات المرورية باستمرار لمواجهة الانتظار الخاطئ والصف الثاني، خاصة في المناطق الحيوية، مشددا على منع الوقوف في الأماكن المحظور الوقوف فيها، للعمل على تسيير الحركة المرورية.

وأضاف الهجان، أن إدارة المرور انتهت من تشغيل قسم العمليات الجديد في مقرها بشارع فريد ندا بمنطقة الشعار، بعد تطوير وتأهيل المنطقة، لتوفير التحرك السريع لمواجهة الاختناقات المرورية والحوادث.