مواقيت الصلاة في مصر اليوم الخميس 22-9-2022

نشرت الهيئة المصرية للمساحة، مواقيت الصلاة في محافظات الجمهورية اليوم الخميس الموافق 22 سبتمبر الجاري، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لها.

وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها، مواقيت الصلاة في مختلف المحافظات، وفق الهيئة المصرية للمساحة، كما يلي:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر اليوم الساعة 4:15 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 11:47صباحًا.

موعد أذان العصر اليوم الساعة 3:14 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم الساعة 5:51 مساءً.

موعد أذان العشاء اليوم الساعة 7:08 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الدقهلية

موعد أذان الفجر اليوم الساعة 4:14 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 11:47 صباحًا.

موعد أذان العصر اليوم الساعة 3:14 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم الساعة 5:51 مساءً.

موعد أذان العشاء اليوم الساعة 7:09 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر اليوم 4:21 صباحًا.

موعد أذان الظهر اليوم 11:54 صباحًا.

موعد أذان العصر اليوم 3:21 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم 5:58 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 7:16 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة مرسى مطروح

موعد أذان الفجر 4:31 صباحًا.

موعد أذان الظهر 12:04 ظهرا.

موعد أذان العصر 3:31 مساء.

موعد أذان المغرب 6:08 مساءً.

موعد أذان العشاء 7:26 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الشرقية

موعد أذان الفجر الساعة 4:14 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 11:46 صباحًا.

موعد أذان العصر الساعة 3:13 مساءً.

موعد أذان المغرب الساعة 5:50 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 7:08 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة المنوفية

أذان الفجر الساعة 4:17 صباحًا.

أذان الظهر الساعة 11:49 صباحًا.

أذان العصر الساعة 3:16 مساءً.

أذان المغرب الساعة 5:53 مساءً.

أذان العشاء الساعة 7:11 مساءً.