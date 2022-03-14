حملة مكبرة لإزالة تعديات على الزراعات وأملاك الدولة بحلوان (صور)

تابعت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، الحملة المكبرة لتنفيذ إزالة عدة تعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء في نطاق حي حلوان، ضمن الموجة الـ19 في مرحلتها الثالثة، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية وقوات إنفاذ القانون، في إطار خطة الدولة وتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات لعدم عودة التعديات مرة أخرى.

إزالة تعديات على زراعات بالمنطقة الجنوبية

وقامت الاجهزة المختصة، بحضور الدكتور أحمد القزاز، رئيس حي حلوان، وجمال حسين، مدير المتابعه الميدانية بالمنطقة الجنوبية، ومفتشي منطقة «العياط»، وجمعية «كفر العلو» للإصلاح الزراعي، وبمرافقة القوة الشرطية من قسم حلوان وشرطة المرافق، لتأمين أعمال تنفيذ الإزالات بمنطقة كفر العلو، جنوب حلوان، وتنفيذ عدة إزالات صادر لها قرارات من محافظ القاهرة، شملت تعديات على أراض زراعية.

وتم خلال الحملة تنفيذ القرار رقم 4157 لسنة 2020، لإزالة عدد 2 حالة بإجمالي مساحة 262.5 متراً مربعاً، شملت إزالة صبة خرسانية، وإزالة مبنى دور أرضي هيكل خرساني، مكون من أعمدة وقواعد خرسانية، بارتفاع متر، ومبان من الطوب الأحمر بدون سقف، حيث تمت أعمال الإزالة حتى سطح الأرض، كما تم إزالة تعديات مساحتها 87.5 متراً مربعاً، تتكون من هيكل خرساني من القواعد وأعمدة خرسانية بدون أسقف، وتم إزالتها كلياً.

إزالة مخالفات بناء في «عزبة الوالدة»

وتضمنت حملات الإزالة تنفيذ قرار رقم 2256 لسنة 2020، لإزالة مخالفة بناء بإجمالي مساحة 438 متراً مربعاً، على قطعة أرض بمنطقة «كفر العلو»، حوض «الملاح»، حيث تم إزالة سور من الطوب الأبيض بارتفاع متر، بالإضافة إلى تنفيذ إزالة مخالفة بناء بمساحة 700 متر مربع، بمنطقة «عزبة الوالدة»، بحي حلوان، خلف سور شركة المياه، وتقع على نفق الصرف الصحي، وتتبع جمعية حلوان للإصلاح الزراعي، وإزالة تعديات بمساحة 131.5 متراً بحوض «الهيشة»، كما تم إزالة حالتين بإجمالي مساحة 189.5متراً بحوض «الجزيرة»، بمنطقة «كفر العلو»، جنوب حلوان، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.