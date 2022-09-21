جامعة الإسكندرية تنظم قافلة طبية لخدمة 11 قرية

انعقد مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة برئاسة أشرف الغندور نائب رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم، وناقش التقرير المقدم من وفاء السحلي «مقرر ومنسق القوافل الطبية بجامعة الإسكندرية» حول تنظيم الجامعة لقافلة طبية إلى منطقة كينج مريوط لخدمة 11 قرية بمشاركة بعض مؤسسات المجتمع المدني والمجلس القومي للمرأة.

وأوضح التقرير أن إجمالي الحالات التي وقع الكشف عليها بلغ 775 حالة، وكذلك تقرير عن قافلة أبيس 7 والتي بلغ إجمالي الحالات بها إلى 603 حالات، وتحويل بعض الحالات إلى المستشفيات الجامعية لاستكمال الرعاية الصحية لها.

كما استعرض المجلس التقرير المقدم من الدكتور علاء الغرباوي وكيل كلية التجارة حول أهم نتائج ومخرجات المؤتمر العلمي الدولي الـ20 للكلية، والذي انعقد تحت عنوان «التحديات المعاصرة وأثرها على التنافسية والتميز المؤسسى» وأهم المحاور التي تناولها المؤتمر.

بروتوكول تعاون بين كلية التربية والكلية البحرية بالإسكندرية

وأحيط المجلس علماً بموافقة مجلس إدارة مركز الخدمات التربوية بكلية التربية على بروتوكول التعاون بين الجامعة «كلية التربية» والأكاديمية العسكرية المصرية «الكلية البحرية»، وناقش المجلس التقرير المقدم من الدكتور فهمي شارل الأستاذ المتفرغ بالمعهد العالي للصحة العامة، حول خطط الإخلاء والطوارئ بكليات ومعاهد جامعة الإسكندرية وكيفية تنفيذها.

وكرم المجلس الدكتورة سحر الشريف وكيل كلية الآداب لشؤون خدمة القرى والمجتمع وتنمية البيئة بمناسبة إنتهاء فترة عملها متمنياً لها دوام النجاح والتوفيق، ووافق المجلس على مشروع البحث المقدم من الدكتورة انجى إبراهيم عبدالله المدرس بقسم العقاقير بكلية الصيدلة بعنوان «هندسة خلايا ميكروبية كمصنع لانتاج التيربينات القيمة».

المجلس يوافق على مشروع بحثي جديد

كما وافق المجلس على مشروع البحث المقدم من الدكتور نادر عبد الوهاب عشماوي الأستاذ بقسم أمراض النبات بكلية الزراعة بجامعة الإسكندرية بعنوان «دبلوم مهنية جديدة فى العيادة النباتية»، وتقنيات صحة النبات.