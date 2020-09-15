"أمناء الشيخ زايد" يكرمون رئيس الهيئة العربية للتصنيع لدور الوطني في خدمة المجتمع

كرم ربيع البرديسي عضو مجلس أمناء مدينة الشيخ زايد وأمين حزب مستقبل وطن بالمدينة،الفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع لدعمه للمشاركة المجتمعية الإيجابية وتقديرا لدوره في خدمة الوطن وإسهاماته الكبيرة في إنجازات الهيئة العربية للتصنيع خلال الفترة الأخيرة .

ووجه الفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع الشكر للتكريم المقدم من مجلس الأمناء بمدينة الشيخ زايد، منوها على أهمية دعمه الدائم لخدمة المجتمع المدني وستظل الهيئة داعم للخدمات المجتمعية وتساعد على تنمية المجتمعات.

وأبدى الفريق التراس إعجابه بمبادرة فكرتك ثروتك التي أطلقها ربيع البرديسي حيث أن مبادرة "فكرتك ثروتك" تهدف لمساعدة أصحاب الأفكار الجديدة وتقديم الحلول للمشاريع القائمة وتقديم دراسات الجدوى مجانا وتيسير الحصول على التمويلات اللازمة بالتعاون مع بعض البنوك.

أشاد ربيع البرديسي عضو مجلس أمناء مدينة الشيخ زايد وأمين قسم الشيخ زايد لحزب مستقبل وطن بالمدينة بالدور الوطني للفريق التراس والذي ساعد بشكل كبير في رفع الخدمات المجتمعية خلال الفترة الأخيرة ورفع من مستوى الهيئة بشكل عام وخاصة أثناء مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد التي اجتاحت البلاد.

أكد البرديسي أن الهيئة قامت بدور كبير تجاه الدولة في المساعدة لحل مشكلة أزمة فيروس كورونا المستجد من خلال تصنيع العديد من المنتجات ورفع كفاءتها وقيمتها التنافسية في الأسواق المحلية والعربية.