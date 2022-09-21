تدشين مركز لتجربة قيادة سيارات مرسيدس بنادي جولف مدينتي بالشراكة بين "طلعت مصطفى" و "عز العرب ستار"

وقعت مجموعة طلعت مصطفى، عقد شراكة و رعاية مع شركة "عز العرب ستار"، لإنشاء مركز تجربة قيادة سيارات "مرسيدس-بنز" بنادي مدينتي للجولف الذي يعد من أهم مشاريع المجموعة ، لتوفير أعلى مستوى من الخدمات لعملاء مرسيدس - بنز وعشاقها، حيث يمكنهم التعرف على أحدث موديلات مرسيدس –بنز، بالإضافة إلى الاستمتاع بتجربة قيادة سياراتها المتميزة. ويأتي انشاء المركز الجديد في إطار حرص مجموعة طلعت مصطفى على عقد شراكات مع كبرى المؤسسات لتوفير خدمات مميزة لعملاء مجموعة طلعت مصطفي، وقيادة تطوير لعبة الجولف في مصر لفتح الباب أمام السياحة الرياضية.

ويذكر أن نادي مدينتي للجولف أحدث ملعب جولف في مصر على مساحة 420 ألف متر مربع ، و فاز بجائزة أفضل ملعب جولف في مصر لسنة 2021 من قبل مؤسسة World Golf Awards 2021 ؛ لتميزه بتصميم عالمي تم من قبل روبرت ترينت جونز جونير، الذي يعد واحدًا من أشهر المتخصصين في تصميم ملاعب الجولف حول العالم. و نجح نادي مدينتي للجولف في الفوز باستضافة الجولة الاسيوية للجولف خلال الفترة من التاسع الي الثالث عشر من نوفمبر المقبل و بمشاركة مائة و عشرون لاعبان من محترفي رياضة الجولف حول العالم ليحصل الفائزون منهم علي جائزة مالية قدرها واحد و نص مليون دولار, لتصبح هذه البطولة الاكبر و الأغلي في تاريخ رياضة الجولف.

و تدير شركة تروون العالمية نادي مدينتي للجولف, و هي تعد من أكبر وأفضل الشركات المتخصصة في ادارة و صيانة ملاعب الجولف علي مستوي العالم, كما تحافظ دائما علي تقديم أعلي مستوي من الخدمات الرياضية و الترفيهية.

من جانبها قالت شركة "عز العرب ستار"، أنها اختارت افتتاح أول مركز لها لتجربة قيادة سيارات مرسيدس- بنز في شرق القاهرة بنادي مدينتي للجولف ، وذلك بعد دراسة متكاملة لاختيار موقع استراتيجي لتغطية وخدمة مناطق جديدة، وهي مناطق شرق القاهرة التي تضم القطامية والشروق والرحاب والتجمع ومدينتي، كما أن اختيار نادي مدينتي للجولف كموقعًا للمركز الجديد يأتي متوافقًا مع نهج مرسيدس-بنز العالمي في التأكيد على أن العلامة الشهيرة تعتبر جزءًا هامًا من لعبة الجولف على الصعيدين العالمي والمحلي.

وأكد هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة مجموعة عز العرب للسيارات، أن الشركة تمتلك خطة توسعية لتقديم تجربة متكاملة وفريدة لعملاء مرسيدس-بنز في مصر . فيما أكد أدهم الجزار، مدير عام عز العرب ستار أن الإفتتاح هذا المركز في نادي مدينتي للجولف يعتبر ثاني خطوة في مشوار نجاحات عز العرب ستار مع مرسيدس-بنز ايجيبت