السيسي لوزراء الإعلام العرب: مواجهة التحديات المشتركة تستلزم التحدث بلغة واحدة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ التحريض على التدمير ليس بالرسالة الحضارية لبناء الأمم، وأنّ القيم الدينية لا تقام على أنقاض الخراب والهدم.

وأكد الرئيس السيسي، أنّ الإعلام العربي عليه التحدث بلغة واحدة، تساعد على مواجهة التحديات المشتركة، موضحا أنّ طرح القضايا المختلفة على الشعوب، يجب أن يتم بشكل عميق وموضوعي ومدعوم بالحقائق، من أجل البناء الواقعي والصحيح للعقل الجمعي العربي.

الرئيس: التعمير والسلام والتنمية تتحقق بالأمن السياسي والمعنوي

وأضاف الرئيس السيسي، خلال استقباله وزراء الإعلام العرب، اليوم في قصر الاتحادية، أنّ رسالة الدين هي التعمير والسلام والتنمية، وهذا الأمر لن يتحقق إلا بتوفير الأمن والاستقرار السياسي والمعنوي للشعوب.