خلال لقاء شكري وبلينكن.. واشنطن تثمن الجهود المصرية لتعزيز استقرار المنطقة

ثمَّن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، جهود مصر لتعزيز استقرار المنطقة.

والتقى سامح شكري، وزير الخارجية، مع بلينكن على هامش أعمال الشق رفيع المستوى لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وناقش الوزيران القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وزير الخارجية سامح شكري يلتقى نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن على هامش أعمال الجميعة العامة للأمم المتحدة. أكد الجانبان علي استراتيجية العلاقات الثنائية وبحثا عدداً من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. @StateDept@SecBlinken pic.twitter.com/v9uBtxe4be — Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) September 19, 2022

كما ناقش الوزيران، إجراء الانتخابات الليبية في أقرب وقت ودعم الهدنة الأممية في اليمن، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وتناول اللقاء بين شكري وبلينكن، مختلف جوانب العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل.

التأكيد على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة

وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم الخارجية، إن اللقاء تناول التأكيد على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين باعتبارها ركيزة أساسية للأمن والاستقرار في المنطقة وأهمية أستشراف كافة السبل الممكنة للإرتقاء بها إلي أفاق أرحب.

وتبادل شكري وبلينكن، الرؤى حول عدد من القضايا الإقليمية، أهمها الأوضاع الليبية والسورية والقضية الفلسطينية واليمنية، والتطورات المرتبطة بالسد الإثيوبي، والاستعدادات الجارية لعقد مؤتمر المناخ «كوب 27» وسبل تخفيف التداعيات السلبية لأزمة أوكرانيا على الأمن الغذائي.

شكري: مصر تعول على المواقف الفرنسية البناءة

وفي سياق متصل، التقى شكري، بوزيرة الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في «نيويورك» الأمريكية، وقال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم الخارجية، في بيان، إن الوزير المصري، أكد على أن مصر تعول على المواقف الفرنسية البناءة لدعم جهود إحلال الاستقرار في العديد من مناطق الصراع في العالم.

وأشار شكري، إلى أن الرئاسة الفرنسية لمجلس «الأمن الدولي» تتزامن مع مناقشته العديد من القضايا محل اهتمام مصر، وعلى رأسها الوضع في ليبيا وسوريا والعراق والسودان.

واستعرض الوزيران، أوجه العلاقات الثنائية التي تجمع بين البلدين وما تشهده من تطورات ملموسة خلال السنوات الأخيرة، تُوجت بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية إلى العاصمة الفرنسية «باريس» في يوليو الماضي، كما تم الإعراب عن التطلع لمشاركة فرنسية رفيعة المستوى خلال مؤتمر الدول أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ «كوب 27» بشرم الشيخ في نوفمبر المقبل.

وأضاف أبو زيد، أن اللقاء بين الوزيرين، شهد نقاشاً حول سبل دفع أطر التعاون الثنائي بين مصر وفرنسا في المجال الاقتصادي والاستثماري بما يحقق التوظيف الأمثل للإمكانات الكبيرة المتاحة بالبلدين.

كما تبادل الوزيران، الرؤى والتقديرات بشأن عدد من القضايا الدولية والإقليمية مثل أزمة ليبيا، وأوكرانيا وما يتصل بها من أزمتي الطاقة والغذاء

وأمس الاثنين، التقى شكري، نظيره القبرصي، إيوانيس كاسوليديس، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

شكري ونظيره القبرصي يناقشان عدداً من الملفات الإقليمية الهامة

وقال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن اللقاء عكس خصوصية العلاقات بين البلدين، مضيفا إن الوزيران، تناولا مسار العلاقات بين مصر وقبرص وتنسيق المواقف في المحافل الدولية بشكل عام، والأمم المتحدة بشكل خاص.

وناقش الوزيران، عدداً من الملفات الإقليمية الهامة، في مقدمتها تطورات الوضع الليبي، وأكد شكري على ثوابت الموقف المصري تجاه الأزمة.

واتفق الوزيران، على تعزيز مختلف أوجه التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، وتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة في مجال الربط الكهربائي، وأوضح أبو زيد، أن شكري، حرص شكري على التطلع لتنسيق المواقف في إطار الإعداد للاجتماع الوزاري لمنتدى «غاز شرق المتوسط» الذي تستضيفه العاصمة القبرصية «نيقوسيا» في أكتوبر المقبل.

وأعرب الوزيران عن تطلعهما لمتابعة التشاور حول مشروعات التعاون المشتركة خلال اجتماع الآلية الثلاثية «مصر-قبرص-اليونان»، اليوم الثلاثاء على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.