نائبة جمهورية أمريكية تزور تايوان.. والصين تعلق: تقوض استقرار المنطقة

واصلت الولايات المتحدة الأمريكية، استفزازاتها للصين، بزيارة جديدة لأعضاء من «الكونجرس» الأمريكي، إلى جزيرة تايوان، التي تعتبرها «بكين» جزءًا لا يتجزأ من بلادها.

نائبة جمهورية: تايوان هي أقوى شريك لـ«واشنطن»

ووصلت النائبة الجمهورية في مجلس «الشيوخ» الأمريكي مارشا بلاكبيرن، أمس الخميس، إلى «تايبيه» عاصمة تايوان، في زيارة تعد الرابعة لأعضاء «الكونجرس» الأمريكي إلى الجزيرة في غضون أسابيع.

وقالت بلاكبيرن، في بيان على موقعها الرسمي إن تايوان هي أقوى شريك لـ«واشنطن» في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وفي وقت سابق، سافرت النائبة الجمهورية، قبل زيارتها إلى «تايبيه»، إلى بابوا غينيا الجديدة، وفيجي، وجزر سليمان، في استعراض آخر للقوة ضد «بكين»، وفقًا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقالت بلاكبيرن على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إنها هبطت في تايوان لإرسال رسالة إلى بكين، هي، أن بلادها لن تتعرض للتنمر، وأضافت النائبة من ولاية تينيسي، إن «واشنطن» لا تزال ثابتة في الحفاظ على الحرية في جميع أنحاء العالم.

بلاكبيرن: «واشنطن» لن تتسامح مع الجهود المبذولة لتقويض الأمة

وأشارت بلاكبيرن، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تتسامح مع الجهود المبذولة لتقويض الأمة وحلفاء «واشنطن»، معربة عن تطلعها إلى الاستماع مباشرة من قيادة الأمة حول احتياجاتهم وكيف يمكن لواشنطن دعم الحرية للشعب التايواني، متطلعة إلى الاجتماع مع القادة في العاصمة «تايبيه» لدفع وتعزيز الشراكة بين الجانبين.

النائبة: حان الوقت لأن تركز «واشنطن» على مكافأة التزام تايوان بالديمقراطية

ووصفت العضو في لجنتي التجارة والخدمات المسلحة بمجلس الشيوخ، الصين بـ«محور الشر»، وتابعت: حان الوقت لأن تركز «واشنطن» على مكافأة التزام تايوان بالقيم الديمقراطية، والتأكد من أن لديهم الموارد اللازمة لمحاربة الصين الشيوعية ومحور الشر الجديد، موضحة أن هذا هو سبب وجودها في تايوان.

وأشارت بلاكبيرن، إلى أن الزيارات الرفيعة المستوى المنتظمة إلى العاصمة التايوانية «تايبيه» تعتبر سياسة أمريكية طويلة الأمد، موضحة أن «بكين» الشيوعية لن ترهبها لتدير ظهرها لجزيرة «تايوان».

بدورها، قالت سفارة الصين في واشنطن، إن زيارة بلاكبيرن، إلى تايوان تقوض الاستقرار في المنطقة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

الولايات المتحدة تعلق 26 رحلة جوية كانت متجهة إلى الصين

من جانبها، علقت الولايات المتحدة الأمريكية، 26 رحلة جوية كانت متجهة إلى الصين، وقالت وزارة النقل الأمريكية، اليوم الجمعة، إنها علقت 26 رحلة جوية لـ4 شركات طيران صينية، ردًا على خطوة مماثلة اتخذتها السلطات الصينية للسيطرة على انتشار «كورونا»، وفقا لما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء.

وأوضحت «النقل الأمريكية» في بيان، أن الحديث يدور حول رحلات لـ4 شركات طيران صينية، من «لوس أنجلوس- بكين»، ومن «نيويورك- شنغهاي» وغيرها في شهر سبتمبر المقبل.