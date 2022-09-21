السجن 10 سنوات لمسجل خطر والمؤبد لآخر بتهمة خطف شخص بالمحلة

عاقبت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات المحلة، مسجل خطر «حضوريًا» بالسجن المشدد 10 سنوات، وصديقه «غيابيًا»، بالمؤبد، بتهمة خطف أحد الأشخاص خارج الكتلة السكنية، تحت تهديد الأسلحة، والتعدي عليه بالضرب وسرقته بالإكراه.

حضور المتهم الأول وغياب الثاني

كانت هيئة محكمة جنايات المحلة برئاسة المستشار سامح عبدالله وعضوية المستشارين محمد شاهين وعاصم الدسوقي ومحمد مرتضي، تداولت أوراق القضية، وقررت اليوم في حضور المتهم الأول وغياب الثاني، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات للأول، والمؤبد للثاني، بتهمة خطف شخص لمنطقة بعيدة عن الكتلة السكنية بالمنطقة الصناعية بدائرة قسم ثالث المحلة، حاملين أسلحة بيضاء وسيف كبير الحجم مكتوب عليه «سيف الموت» والتعدي على المجني عليه بالضرب وإحداث إصابات بالغة به وسرقته بالإكراه.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة، بعد تلقي مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثالث المحلة، بورد بلاغ، من نقطة شرطة مستشفى المحلة العام، يفيد، بوصول شخص في حالة اغماء، وبه عدة إصابات وجروح قطعية متفرقة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، من القبض على أحد المتهمين، وهروب آخر، وتبين من التحريات، قيام عاطلين، أحدهما مسجل خطر، بخطف المجني عليه التعدي على المجني عليه، حاملين أسلحة بيضاء وسيف، بسبب خلافات سابقة بينهم، وقاما باستدراجه الي المنطقة الصناعية، و سرقة ما بحوزته.