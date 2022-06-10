سبب إلغاء حفل سعد لمجرد في العراق.. رفض أم خوف من أعمال العنف؟

تصدر سبب إلغاء حفل سعد لمجرد في العراق محركات البحث عبر الإنترنت خلال الساعات الماضية، خاصة أن القرار جاء قبل دقائق من موعد الحفل، إذ أعلنت الشركة المنظمة إلغائه دون الكشف عن الأسباب التي أدت إلى ذلك، مما تسبب في حالة واسعة من الحيرة بين جمهور الفنان المغربي على منصات التواصل الاجتماعي.

وتداول عدد من العراقيين مقاطع فيديو توضح سبب إلغاء حفل سعد لمجرد في العراق، ويظهر خلالها مئات من المتظاهرين الذي أداوا صلاة المغرب أمام البوابة، وحاولوا اقتحام مكان الحفل لمنعه مرددين هتافات دينية، بينما تصدت لهم قوات مكافحة الشغب، وأجبر الموقف إدارة مدينة «سندباد لاند» الترفيهية التي يقام بها الحفل على إلغاؤه حفاظا على سلامة الجمهور حال اندلاع أعمال شغب.

مقاطع فيديو تكشف سبب إلغاء حفل سعد لمجرد في العراق

وكشف أحد المصادر لموقع «روسيا اليوم» أن سبب إلغاء حفل سعد لمجرد في العراق جاء خوفا من نشوب أحداث عنف قد تؤدي إلى وقوع إصابات، بالرغم من أن الشركة المنظمة للحفل تكبدت خسائر تصل إلى نصف مليون دولار ما بين التذاكر التي تم بيعها والتجهيزات الخاصة بالحفل.

شذى حسون ترفض سبب إلغاء حفل سعد لمجرد في العراق

ومن جانبه، طمأن سعد لمجرد جمهوره من خلال تدوينة نشرها عبر حسابه على «إنستجرام»، كتب فيها: «أحب العراق مهما حدث.. نرسل لكم الكثير من الحب من بغداد، نحن سعداء للغاية وبخير».

بينما نشرت الفنانة شذى تدوينة عبر حسابها على «إنستجرام»، تحدثت خلالها عن سبب إلغاء حفل سعد لمجرد في العراق: «ما حصل ما يمثل كرم العراقيين.. أنا من أول داعمينك وسأبقى للأبد».