حملات نظافة في شوارع حي فيصل بالسويس استعدادا للدراسة

شهد حي فيصل بمحافظة السويس، استعدادًا للعام الدراسي الجديد والذي من المنتظر أن يبدأ خلال أيام، بتجهيز ونظافة محيط المدارس الواقعة بنطاق الحي، فضلًا عن تقليم الأشجار المحيطة ببعض المدارس وإزالة الحشائش.

رئيس حى فيصل يتابع الاستعدادت على الواقع

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، فقد تابعت المهندسة فاتن إبراهيم رئيس حي فيصل، الاستعدادت للعام الدراسي الجديد على الواقع.

وأكدت رئيس حي فيصل، في بيان صادر عن الحي، استمرار تكثيف أعمال النظافة العامة خارج وحول محيط كافه المدارس الواقعة داخل نطاق الحي، وإزالة الهيش والحشائش الخضراء وصيانة أعمدة الإنارة العامة ورفع الإشغالات حول محيط المدارس والطرق المؤدية لها وذلك لتوفير الأجواء الملائمة لأبنائنا الطلاب تزامنا مع الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد، وتجهيز كافة الأبنية التعليمية لاستقبال الطلاب.

رفع مخلفات تقليم الأشجار

وواصلت إدارة الحدائق بالحي صباح اليوم استمرار تكثيف أعمال النظافة العامة، وإزالة الهيش والحشائش الجافة، ورفع مخلفات تقليم الأشجار خارج عدد من المدارس الواقعه بنطاق الحي، وذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس بالاستعداد للعام الدراسي.