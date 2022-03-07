محافظ السويس يوجه بسرعة إعداد مخطط تطوير منطقة بورتوفيق

وجَّه اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، بسرعة إعداد دراسة ومخطط عام لاستكمال التطوير بمنطقة بورتوفيق، والتي تطل على قناة السويس وعلى خليج السويس، كما تضم ميناء السويس، الذي أصبح مقتصراً على نقل البضائع، بعد إيقاف العمل به في نقل الركاب، وتضم المنطقة أيضاً القنصلية السعودية وعدداً كبيراً من التوكيلات الملاحية، فضلاً عن وجود ترسانة السويس البحرية.

تطوير فندق المحافظة بمنطقة بورتوفيق

وكلف المحافظ بإعداد دراسة ومخطط عام وتصور لرفع كفاءة والارتقاء بفندق المحافظة في منطقة بورتوفيق، ليكون على أعلى مستوى من الخدمة بما يليق بشعب السويس، وكذلك الرواد الذين يأتون إلى مدينة السويس، عروس البحر الأحمر، من مختلف المحافظات، وفي إطار خطة المحافظة لتطوير المدن والمناطق السكنية، من خلال رفع كفاءة المرافق العامة والخدمات، لتحسين حياة المواطنين بأحياء السويس.

«صقر»: المحافظة تعمل على تحسين الخدمات والمرافق

وأشار «صقر»، خلال جولته التى قام بها في المنطقة اليوم الاثنين، إلى أن المحافظة تبذل كل جهودها في العمل من أجل توفير حياة معيشية للمواطنين، وتحسين جودة الخدمات والمرافق، وأضاف أن السويس تستحق أن تكون أجمل المحافظات، معتبراً أن شعبها الباسل عانى ويلات الحروب، ويستحق كل الخدمات والتقدير والتكريم.

وأكد المحافظ، في توجيهاته إلى رئيس حي السويس وإدارة الطوارئ والتدخل السريع، على ضرورة تكثيف العمل في مجال النظافة العامة ورفع القمامة من الشوارع أولاً بأول، والحفاظ على الشكل الجمالي ونظافة الحدائق العامة والمناطق الترفيهية التي يجري إنشاؤها على أرض السويس

إنشاء ممشى «أهل السويس» وتطوير الكورنيش

وشهدت منطقة بورتوفيق خلال شهر أكتوبر الماضي، افتتاح ممشى وكورنيش «أهل السويس»، بطول 1300 متر، ويشمل منطقة خدمات ومحلات وساحة انتظار للسيارات ومسطحات خضراء، ويجري حالياً إنشاء منطقة ترفيهية وحدائق وكورنيش آخر في المنطقة المواجهة لممشى «أهل السويس»، لتصبح بورتوفيق منطقة الجذب الأولى بمحافظة السويس في المستقبل القريب.