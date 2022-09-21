«الحوار الوطني» يدعو المواطنين للمشاركة بآرائهم في قضايا المحور السياسي

طالبت إدارة الحوار الوطني، المواطنين بالمشاركة بآرائهم في القضايا التي تشغل اهتماماتهم في «المحور السياسي»، وأعادت الصفحة الرسمية للحوار، عبر «فيس بوك»، نشر لجان المحور السياسي، مؤكدة أن تعدد اللجان بالمحور السياسي جاء ليشمل كل القضايا التي تشغل المواطنين.

لجان المحور السياسي بـ «الحوار الوطني»

تتمثل لجان وقضايا المحور السياسي في الحوار الوطني في:

1- لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي.

2- لجنة المحليات.

3- لجنة الأحزاب السياسية.

4- لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة.

5- لجنة النقابات والمجتمع الأهلي.

«أمناء الحوار الوطني» يدعو لإجراء حوارات مجتمعية

وكان مجلس أمناء الحوار الوطني، أكد خلال اجتماعه الأخير، على دعوة الكيانات السياسية والأهلية الفاعلة لإجراء حوارات مجتمعية وجماهيرية في المحافظات المختلفة، في إطار تخصصات اللجان النوعية التي أقرها مجلس الأمناء وتلقي مقترحات المواطنين والجهات المختلفة، مع رفع نتائج تلك الحوارات لمجلس أمناء الحوار الوطني؛ لضمان الوصول المتكافئ لكل فئات المجتمع المصري، مرحبا بمشاركة جميع فئات المجتمع المصري، من أحزاب سياسية، مجتمع مدني، شخصيات العامة، خبراء، باحثين، وحتى المواطنين من مُقدمي المقترحات والرؤى عبر الموقع الرسمي خلال جلسات اللجان الفرعية، ضمانًا لتوسيع قاعدة المشاركة وتمثيل جميع فئات الوطن في الحوار المجتمعي.