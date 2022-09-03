الحوار الوطني: 3 قضايا على رأس المحور السياسي.. «حقوق الإنسان أهمها»

كشف مجلس أمناء الحوار الوطني عن القضايا التي يتضمنها المحور السياسي، التي جاء على رأسها ملف حقوق الإنسان والحريات العامة.

وقال المجلس، في بيان له منذ قليل: «على الرغم من اختلاف الآراء وتعدد الأفكار، اجتمع المصريون تحت سماء واحدة، في وطن واحد، للخروج برؤية موحدة من أجل جمهورية جديدة».

قضايا المحور السياسي

وأضاف البيان: تتمثل قضايا المحور السياسي في الحوار الوطني في:

1- مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي والأحزاب السياسي.

2- المحليات.

3- حقوق الإنسان والحريات العامة.

وطالب المجلس المهتمين بالحوار، المشاركة بآرائهم، القضية التي تشغل اهتمامهم من قضايا المحور السياسي.

الجلسة الخامسة للحوار الوطني

وصرّح المنسق العام للحوار الوطني، ضياء رشوان، بأن مجلس أمناء الحوار قرر عقد اجتماعه الخامس، غدًا، الاثنين الموافق 5 سبتمبر، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بمدينة السادس من أكتوبر في تمام الساعة الواحدة ظهراً، موضحاً أنه من المقرر في هذه الجلسة التوافق على أسماء المقررين والمقررين المساعدين للمحاور الثلاثة: السياسية والاقتصادية والمجتمعية، واللجان الفرعية الخمس عشرة المنبثقة عنها، كما من المقرر أيضًا إعداد الملفات والموضوعات المُزمع مناقشتها في هذه اللجان بالجلسات القادمة للحوار، وتحديد المواعيد المقررة لها.

تلقي المقترحات

وكان مجلس أمناء الحوار الوطني، أعلن استعداده لتلقي المقترحات والحلول وآليات التنفيذ، حول قضايا الحوار الوطني، لرسم خارطة الطريق للجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أنه ما زال تقديم المقترحات والحلول وآليات التنفيذ متاحاً للجميع من خلال الموقع الإلكتروني:

https://egyouth.com/ar/register/.