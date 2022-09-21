شيخ الأزهر يوجه وفدا للمشاركة في افتتاح مركز تعليم اللغة العربية بجامبيا

أرسل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر وفدًا أزهريًا، لافتتاح مركز تعليم اللغة العربية بجمهورية «جامبيا»، ضم كل من الدكتور نظير عيّاد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، الدكتورة نهلة الصعيدي رئيس مركز تطوير الوافدين، الدكتور فتحي فهمي مدير إدارة الوافدين بالمجمع، وأشرف رجب مسئول الرعاية الطلابية.

المشاركة في افتتاح مركز تعليم اللغة العربية

ويقوم الوفد أيضا بإقامة مجموعة من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون مع بعض المؤسسات والهيئات بجمهورية جامبيا، بما يعكس رسالة الأزهر ودوره العالمي ويحقّق الريادة المصرية ودورها الفاعل في إفريقيا.

جولات ميدانية لبعض المؤسسات والجهات

وأكد المشاركون في الوفد أنه من المقرر أن يبدأ اليوم برنامج الزيارة الذي يشمل لقاءات متنوعة، وجولات ميدانية لبعض المؤسسات والجهات، ومناقشة سبل الاستفادة من جهود الأزهر العلمية والدعوية خاصة في هذه الظروف والتحديات التي يواجهها العالم من انتشار للفكر المنحرف.

جهود الأزهر العلمية والدعوية

وجّه الوفد الشكر والتقدير لقنصل مصر في السنغال والذي يقوم بعمل قنصل غير مقيم في جامبيا السفير عامر مزروع والذي رافق البعثة منذ قدومها من مطار بنجول، ويتابع جولتها بجمهورية جامبيًا بشكل مستمر من أجل نجاح هذه المهمة وتيسير أهدافها.

تأتي تلك الاتفاقيات في إطار الدور الريادي للأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ورعاية الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في نشر العلم والثقافة والمعرفة في جميع دول القارة الأفريقية.