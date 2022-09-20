مستشارة شيخ الأزهر: سأبدأ عملي بافتتاح مركز لتعليم اللغة العربية في زامبيا

قالت الدكتورة نهلة الصعيدي، التي تم اختيارها مستشارة لشيخ الأزهر للمرة الأولى في التاريخ، إن هذا القرار، تكليف بمسؤولية كبيرة وتشريف بثقة الإمام الأكبر، وهو دليل على أن العمل الجاد يفرض نفسه ولا فرق بين الرجل والمرأة، فالمرأة أينما وضعت وعملت بمنتهى الصدق والأمانة والإخلاص يكون لها مكانتها التي تقدر.

تطوير منظومة الوافدين

وأضافت «الصعيدي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هذا تكليف يحملني مسؤولية ثقيلة جدا وإذا كنت ببذل جهد فهو أصبح يكون مضاعفًا أكثر لكي نؤدي هذه الأمانة، وعن خطتها للفترة المقبلة قالت: «سنكمل ما بدأناه فنحن لدينا خطة مستدامة 2030، لا بد أن نستكملها لأنها خطة شاملة للتطوير إذ أن منظومة الوافدين من جميع النواحي الإصلاح الشامل للبنية التحتية، والمنهج والطالب والأستاذ وهذا لا بد من استكماله، وأن يتم العمل على بشكل أكبر ونشر هذه الرسالة على مستوى العالم من خلال الطلاب الوافدين والتعليم عن بعد وافتتاح معاهد ومراكز للأزهر في الخارج».

وتابعت: «اليوم بصدد السفر إلى دولة زامبيا لافتتاح أول مركز في هناك لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها يوم الأربعاء المقبل، كما يتم افتتاح مجموعة أخرى من المراكز بعد الحصول على موافقات من الخارجية والجهات المعنية، خاصة وأن هناك عددًا كبيرًا من المراكز المتقدمة للحصول على إشراف الأزهر، وبعد الانتهاء من إجراءات سيتم افتتاحها».

وأشارت إلى أن هناك سلسلة خرجت من مركز التطوير وتعليم الوافدين لتعليم اللغة العربية بـ6 مستويات في الخارج، تحت مسمى «التحفة الأزهرية لتعليم اللغة العربية» لغير الناطقين بها، وتوجد حاليا في أمريكا وكندا وعدد من البلدان حول العالم وأصبحت الآن منتشرة في شتى أرجاء العالم في وقت وجيز استطعنا أن تكون منبرا لنشر الوسطية وسماحة هذا الدين ونشر السلام للعالم كله والإنسانية كلها.

مستشار شيخ الأزهر الجديد

من جانبه قدم الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، التهنئة إلى الدكتورة نهلة صبري الصعيدي، عميدة كلية العلوم الإسلامية للوافدين، بثقة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وصدور قرار بندبها مستشارًا لفضيلة الإمام لشئون الوافدين بجانب عملها رئيسًا لمركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين.

جدير بالذكر أن هذه هي المرة الأولى في تاريخ الأزهر الشريف التي يتم فيها اختيار امرأة مستشارًا لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر.