 تنسيق كلية الإعلام جامعة الأزهر بالقاهرة (بنين).. تعرف على الحد الأدنى للقبول

يبحث الكثيرون عن تنسيق كلية الإعلام جامعة الأزهر بالقاهرة (بنين)، وحددت الجامعة، تنسيق كلية الإعلام للشعبة العلمية (بنين)، بمجموع 499 درجة بنسبة 76.77 %.

78 ألف طالبا تقدمو للتنسيق الأزهري

وأعلنت جامعة الأزهر، أن عدد الناجحين في الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2021 – 2022 المنتهي، بلغ 93132 طالبًا، تقدم منهم للتنسيق 78085.

وكان الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، اعتمد أمس الثلاثاء، نتيجة تنسيق القبول بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، من بينها تنسيق كلية الإعلام جامعة الأزهر بالقاهرة (بنين).

وأكد داود، أنه يجري فتح باب تعديل الترشيح للطلاب والطالبات الجدد من خلال بوابة مصر الرقمية، موضحا أنه سيتاح أمام الطالب الرغبات المناسبة لمجموعه ومنطقته الجغرافية طبقًا للحد الأدنى.

فتح باب تعديل الرغبات 48 ساعة بداية من الغد ولمدة يومين

وأضاف أن الطالب سيختار الكلية التي يريدها ويضغط تحويل، ويطبع بطاقة الترشيح، على أن يتاح للطلاب الذين لم يتمكنوا من تسجيل رغباتهم في المرحلتين الأولى والثانية خلال الأسبوع الجاري، تعديل الترشيح لمدة 48 ساعة بداية من صباح يوم غدا الخميس، وحتى مساء بعد غد الجمعة.

وتضم جامعة الأزهر، كلية واحدة لدراسة علوم الإعلام (بنين) ومقرها في القاهرة، وبالنسبة للبنات لا يزال التخصص مقصورا على شعبة بكلية الدراسات الإسلامية والعربية.