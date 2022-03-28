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وزير الإعلام الكويتي: دعم حركة الإبداع الفني والأدبي جزء من رؤية 2035

كتب:

الوطن
01:06 م | الإثنين 28 مارس 2022
الدكتور حمد روح الدين

الدكتور حمد روح الدين

قال الدكتور حمد روح الدين وزير الإعلام والثقافة الكويتي، ورئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، إن دعم حركة الإبداع الفني والأدبي وتشجيعها، جزء من رؤية دولة الكويت التنموية «كويت جديدة 2035».

جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير روح الدين، خلال الاحتفالية التي نظمها المجلس الوطني على مسرح الشامية بمناسبة اليوم العالمي للمسرح، الذي يصادف 27 من مارس سنويا.

وأضاف الوزير، أن المسرح الكويتي يعد سباقا ومتواجدا في قلب الحدث، ولطالما كان القلب النابض الذي يبعث على الحياة والأمل للمجتمع، ومعبرا عن همومنا ومشاركا في مناسباتنا وموجها وناقدا ومشجعا لكل مناحي الحياة.

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