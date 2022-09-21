الحلقة الثانية من وثائقي «مسيرة ارتقاء النيابة العامة»: سيناء نقطة الانطلاق

نشرت النيابة العامة، ثاني حلقات السلسلة الوثائقيَّة «مسيرة ارتقاء النيابة العامة»، عبر حسابات النيابة العامة الرسمية على «فيسبوك» و«تويتر».

السلسة الوثائقية

وتأتي السلسلة توثيقًا لمراحل التغيير التي مرَّت بها النيابة العامة في كل جوانب عملها، خلال تنفيذ المرحلة الأولى من استراتيجية النيابة العامة.

وخلال حلقة السلسلة الوثائقية «مسيرة ارتقاء النيابة العامة»، التي جاءت بعنوان «سيناء نقطة الانطلاق وخطة التنفيذ»، جرى توضيح ما وضعته لجنة وضع استراتيجية النيابة العامة للتحول الرقمي بالمكتب التنفيذي، كهدف رئيسي في 5 مجالات يجري الانتهاء منها خلال 3 مدد أقصاها 3 سنوات تنتهي في أكتوبر 2024.

الحلقة الأولى.. «لماذا الاستراتيجية»

وكانت الحلقة الأولى من السلسلة الوثائقية «ارتقاء النيابة العامة»، بعنوان «لماذا الاستراتيجية».