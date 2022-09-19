النيابة العامة تأمر بحبس أفراد طاقم عبارة في بني سويف

أمرت النيابة العامة بحبس أفراد طاقم عبارة في بني سويف، لتسببهم خطـأ بإهـمالهم في وفـاة اثنـين مـن ركابهـا غرقـا.

كانت النيابة العامة تلقت صباح يوم الجمعة الماضي الموافق السادس عشر من شهر سبتمبر الجاري، بلاغا من شرطة النجدة ببني سويف بغرق ركاب عبارة (معدية) بقرية أشمنت.

وانتقلت النيابة العامة لمحل الحادث لمعاينته، وتبين تقطعا بآلة الرفع بالعبارة- المسئولة عن غلق بابها، وكذا قطع بالحبل الممسك بباب العبارة، وخلوها من وسائل تأمين الركاب.

سبب الحادث

وتوصلت النيابة العامة خلال المعاينة إلى أن سبب حادث بني سويف تزاحم وتدافع الركاب بمقدمة العبارة حرصا على أسبقية النزول منها.

وعقب رسوها دون متابعة من طاقم المعدية لهذا التدافع، الذي أسفر عن سقوط بابها وحاجزها، ومن ثم سقوط عدد من الركاب بالمياه، ووفاة اثنين منهم شيخ وطفل، وتمكنت قوة الإنقاذ النهري من العثور على جثمانيهما.

شهود على الواقعة

وأكد شهود على الواقعة، منهم بعض مستقلي العبارة أثناء الحادث تدافع ركابها وتزاحمهم بمقدمتها حرصا على أسبقية النزول، ما أسفر عن سقوط بعضهم منها، وقد نكص طاقم العبارة عن تقديم المساعدة لهم.

وأكد رئيس قسم الملاحة النهرية بالوحدة المحلية بمركز ناصر أنّ من واجبات الطاقم عدم السماح بهذا التدافع، مشيرا إلى أن الطاقم لم يؤدّ واجبات وأصول المهنة؛ فلم يخرج أطواق النجاة وسترات الإنقاذ.

ولم يتأكد من إحكام غلق الأبواب قبل الإبحار، خاصة باب العبارة الذي تُرك على وضع النزول، وسمح الطاقم بركوب عدد أزيد من المسموح به بالمخالفة لشروط التراخيص، فضلًاعن عدم اكتمال عدد الطاقم وعدم حصوله على الرخصة المهنية والفنية لمزاولة العمل.

استجواب طاقم العبارة

واستجوبت النيابة العامة طاقم العبارة وعددهم ثلاثة فيما هو منسوب إليهم من اتهامات أنكروها، مدعين تسبب الركاب بتدافعهم ناحية باب العبارة إلى سقوط بابها، ومن ثم وقوع الحادث دون مسئولية من الطاقم.

حبس أفراد الطاقم الثلاثة

وعلى ذلك أمرت النيابة العامة بحبس أفراد الطاقم الثلاثة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وتشكيل لجنة ثلاثية من هيئة النقل البحري.