برلماني: الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية تحفز على الابتكار

أكد النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن إطلاق فعاليات الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية اليوم، والتي تم إعدادها تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، تساهم في خلق بيئة محفزة للابتكار وضمانة للحقوق والملكيات الفكرية.

دعم الابتكار

وأضاف «مصطفى»، خلال تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن الدولة المصرية دائما تعمل على دعم الابتكار وتطويره بحماية أفكارهم وإبدعاتهم، كما أن إنشاء منظومة متكاملة لحماية الملكية الفكرية يأتي خطوة جديدة نحو دعم التحول الرقمي وإتاحة خدمات التسجيل والإيداع والقيد بالوسائل التكنولوجية الحديثة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن هذه الاستراتيجية تساعد في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، من أجل خلق مجتمع مبتكر.

وشارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، في الاحتفالية الكبرى، التي أقيمت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ بمناسبة إطلاق جمهورية مصر العربية للاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، وذلك بحضور عدد من الوزراء، والمدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية.

حقوق الملكية الفكرية

كما تفقد رئيس مجلس الوزراء معرض مصر الأول لحقوق الملكية الفكرية، المقام على هامش الاحتفالية، بصحبة الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، و«دارين تانغ»، المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.