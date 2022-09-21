مدبولي: خالص التقدير للرئيس السيسي على رعايته إطلاق استراتيجية الملكية الفكرية

أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن خالص التقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، على رعايته الكريمة لاحتفالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، اليوم، وحرصه على توطيد منظومة الملكية الفكرية في الدولة المصرية.

وأكد مدبولي، خلال رئاسته الاجتماع الأسبوعي لـ مجلس الوزراء اليوم، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات، أنّ إطلاق الاستراتيجية يأتي انعكاسا حقيقيا لاهتمامِ الدولة البالغ بملف الملكية الفكرية، إدراكا لدور الملكية الفكرية في مساندة ودعم الاقتصاد الوطني وتحقيقِ رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة بمختلف أبعادها الاجتماعية والاقتصادية، كما تأتي في ظل حرصِ الدولة على مواكبة التطورِ العالمي في هذا المجال، بالتنسيق مع المنظمة العالمية المتخصصة في هذا المجال والمنظمات الأخرى المعنية بالأمر.

ترتيبات عقد المؤتمر الاقتصادي

وانتقل رئيس الوزراء إلى ملف آخر من الملفات المهمة التي تتصدر أجندة عمل الحكومة في الوقت الراهن، والمتمثل في الترتيبات التي تجري حاليا لعقد المؤتمر الاقتصادي الذي كلّف به الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا في هذا الإطار إلى الاجتماعات المتواصلة التي يعقدها مع محافظ البنك المركزي، ومع عدد من وزراء المجموعة الوزارية الاقتصادية، من أجل التوصل إلى رؤية محددة لأجندة ومحاور المؤتمر الاقتصادي.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: «نواصل عقد اجتماعاتنا الدورية لمناقشة تلك المحاور التي نحرص عند صياغتها، على أن يكون هناك حوار بنّاء مشترك بشأنها بين الحكومة ومجتمع الأعمال، خلال المؤتمر، لكي نخرج بنتائج تحقق الأهداف التي يُعقد من أجلها المؤتمر».

مدبولي يستعرض مسودة أجندة المؤتمر الاقتصادي

وفي أثناء ذلك، استعرض رئيس الوزراء مسودة أجندة المؤتمر الاقتصادي، التي تم التوافق عليها، مؤكدا في الوقت نفسه أن الدولة تستهدف من عقد هذا المؤتمر عرض الجهود التي تقوم بها للتعامل مع التحديات الراهنة، والاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين؛ بهدف الوصول إلى خارطة طريق على الصعيد الاقتصادي، والخروج بتوصيات فعّالة بشأن التعامل مع مختلف تلك التحديات .

وخلال الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء، التهنئة لـ أسامة سعد، أمين عام مجلس الوزراء، على توليه منصبه، معربا عن تمنياته له بالتوفيق والسداد في المهام الموكلة إليه، كما وجّه الشكر للواء عاطف عبدالفتاح، الأمين العام السابق لمجلس الوزراء، على ما بذله من جهود مخلصة خلال توليه المسؤولية.