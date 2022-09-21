برلمانية: استراتيجية الملكية الفكرية مشروع قومي لتعظيم الاستفادة من الثروة البشرية

قالت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، إن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، خطوة توثيق جديدة نحو التقدم الرقمي، واستكمال جهود الدولة لتطبيق رؤية مصر 2030 التي تقوم على خلق مجتمع مليء بالنوابغ والعقول الصانعة لمستقبل أفضل، في ظل ما تتبعه الدولة من خطوات للانتقال سريعا نحو الجمهورية الجديدة التي تعتمد على استخدام الأفكار غير النمطية والعقول المبتكرة.

الاستفادة من الملكية الفكرية

وأكدت الهريدي، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن تعظيم الاستفادة من الملكية الفكرية يعد مشروعا قوميا جديدا تقدم على تنفيذه الدولة المصرية لتعظيم الاستفادة من الثروة البشرية، ولتحقيقه بالشكل الجيد نحتاج إلى بيئة تشريعية قادرة على حماية الابتكارات الفكرية، ووضع عقوبات رادعة لحماية براءات الاختراع، ومن ثم يصبح أهم عنصر من عناصر مقاومة جرائم السرقة والاقتباس المنتشرة على وسائل التواصل المختلفة.

ولفتت النائبة إلى أن هذه الاستراتيجية تسهم في العمل على نشر وتعزيز مفاهيم الإبداع والابتكار، والتوعية بها لمختلف فئات المجتمع المصري، والسعي نحو إدماج تلك الثقافة الجديدة بالمنظومة التعليمية، ما يساعد أبنائنا الطلاب على التفكير المختلف والإبداع وخلق مجتمع جديد قادر على تكوين ثقافته وصناعة مفرداته الخاصة به.

الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية

وأضافت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن الملكية الفكرية ظهرت الحاجة الملحة إليها خلال فترة صناعة لقاحات جديدة لمجابهة انتشار فيروس كورونا، التي كانت ضرورية لتوثيق وحفظ حقوق صانعيها، ومن ثم أوجبت الحاجة وقتها إلى ضرورة تنظيم وحوكمة البنية المؤسسية للملكية الفكرية.

وثمنت النائبة ميرال الهريدي، إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، وقالت إن التفكير خارج الصندوق أمر مهم، خاصة أننا لا نعاني من مشكلة التعليم ولكن نعاني من مشكلة التعلم التي تؤدي بدورها لطريقة التفكير.

وأكدت أن طريقة التفكير هي التي تخلق إنسانا سويا مبدعا مبتكرا قادرا على تطوير نفسه بنفسه، وبالتالي تطوير أسرته ومجتمعه وبلده بشكل عام.