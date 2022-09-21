البنك المركزي السعودي يقرر رفع سعر الفائدة بنسبة 0.75%

كشف البنك المركزي السعودي «ساما» عن رفع اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس «الريبو العكسي»، الذي يحدد سعر الفائدة، بـ75 نقطة أساس، أي بنسبة 0.75%، ليرتفع من 2.5% إلى 3.25%، بحسب ما أعلنت قناة العربية السعودية في خبر عاجل قبل قليل.

قرارات خليجية لرفع سعر الفائدة

وأضحت القناة السعودية نقلاً عن بيان صادر عن البنك المركزي السعودي أن المملكة العربية السعودية رفعت أيضاً معدل اتفاقيات إعادة الشراء «الريبو» بمقدار 75 نقطة أساس، من 3% إلى 3.75%، بعد أقل من ساعتين من قرار البنك الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة على الدولار للمرة الثالثة هذا العام، بـ75 نقطة أساس، ليصبح سعر الفائدة 3.25%، بعد أن كان 2.5%، وجاء قرار المصرفي السعودي بعد قرارات مماثلة للمصرف المركزي القطري، وبنك الإمارات المركزي، وبنك الكويت المركزي، برفع أسعار الفائدة.

تخوفات من زيادة الأسعار.. والذهب يتراجع

يأتي القرار وسط تخوفات من زيادة الأسعار بشكل كبير في مختلف الدول، خاصة أن سعر الذهب سجل انخفاضاً نسبياً اليوم، بينما ارتفع سعر الدولار الأمريكي، لأعلى مستوى منذ 20 عاما، في الوقت الذي انخفض سعر الدولار الأسترالي بشكل غير مسبوق، أمام الدولار الأمريكي، لم يحدث منذ 37 سنة، وكذلك سجل الدولار النيوزيلاندي انخفاضاً كبيراً، فيما تراجع اليورو إلى أدنى مستوى له على مدار أسبوعين.