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البنك المركزي السعودي يرفع سعر الفائدة 75 نقطة أساس

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سارة ثروت
09:33 م | الأربعاء 27 يوليو 2022
المملكة العربية السعودية

المملكة العربية السعودية

قرر البنك المركزي السعودي، قبل قلبل، رفع أسعار إعادة الشراء 75 نقطة أساس من 2.25 إلى 3.00 %، وفقا لنبأ عاجل بثته قناة «العربية».

البنك المركزى السعودي يرفع سعر الفائدة 75 نقطة

و رفع  البنك المركزي السعودي، معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس «الريبو العكسي» بمقدار 75 نقطة أساس من 1.75 إلى 2.5 %.

الفيدرالي الأمريكي يرفع سعر الفائدة

وكان البنك الفيدرالي الأمريكي قد أعلن في وقت سابق من اليوم رفع الفائدة بـ 75 نقطة أساس لتبلغ 2.5%.

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