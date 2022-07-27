البنك المركزي السعودي يرفع سعر الفائدة 75 نقطة أساس

قرر البنك المركزي السعودي، قبل قلبل، رفع أسعار إعادة الشراء 75 نقطة أساس من 2.25 إلى 3.00 %، وفقا لنبأ عاجل بثته قناة «العربية».

البنك المركزى السعودي يرفع سعر الفائدة 75 نقطة

و رفع البنك المركزي السعودي، معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس «الريبو العكسي» بمقدار 75 نقطة أساس من 1.75 إلى 2.5 %.

الفيدرالي الأمريكي يرفع سعر الفائدة

وكان البنك الفيدرالي الأمريكي قد أعلن في وقت سابق من اليوم رفع الفائدة بـ 75 نقطة أساس لتبلغ 2.5%.