البنك المركزي السعودي يرفع سعر الفائدة نصف نقطة مئوية

أعلن البنك المركزي السعودي، اليوم الأربعاء، أنه زاد سعر الفائدة الرئيسية بمقدار 50 نقطة أساس، أو نصف في المائة، حسبما نقلت وكالة «رويترز» للأنباء، وهو التحرك الذي يأتي عقب تحرك مماثل من البنك الفيدرالي الأمريكي، الذي يسعى لكبح التضخم الذي وصل عند أعلى مستوياته منذ عدة عقود.

البنك المركزي السعودي يُقرر رفع معدل الريبو والريبو العكسي

وقال البنك المركزي السعودي إنه قرر رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء «الريبو» ومعدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس «الريبو العكسي» بواقع نصف نقطة مئوية إلى 1.75 بالمئة و1.25 بالمئة على الترتيب، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي اتساقا مع هدف البنك المركزي السعودي في المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس».

وجاءت هذه الخطوة من جانب البنك المركزي السعودي بعد قرارات مماثلة من جانب البنوك المركزية للكويت والإمارات وقطر والبحرين.

خبير يوضح الفارق بين سعر الفائدة وسعر الخصم

وعن الفارق بين سعر الفائدة وسعر الخصم، أوضح الدكتور علي عبدالرؤوف الإدريسي الخبير الاقتصادي، أن سعر الفائدة هو الذي يتعامل به المواطنون مع البنوك، لكن البنوك عندما تتعامل مع البنك المركزي في عمليات الاقتراض والتعاملات عموما فإن ذلك يكون بسعر الخصم.

وأضاف «الإدريسي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن المصطلحين غير مرادفين لبعضهما بالمعنى الحرفي، لكن تأثيرهما واحد، والغرض الرئيسي منهما هو احتواء معدلات التضخم.

الإدريسي: قرار الفيدرالي الأمريكي أدى لقرارات خليجية مماثلة

وأشار إلى أن لجوء البنك الفيدرالي الأمريكي، إلى رفع سعر الفائدة نصف نقطة مئوية، هو الذي قاد السعودية والإمارات والكويت والبحرين، إلى رفع أسعار الفائدة والخصم لديها، إذ أن رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن يؤدي لهروب رؤوس الأموال الأجنبية من هذه الدول إذا لم تقم هي الأخرى برفع أسعار الفائدة لديها.