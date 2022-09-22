طبيب يكشف الفوائد الصحية لزراعة النباتات.. منها تقليل الضغط وتقوية الذاكرة

تعد زراعة النباتات من الأشياء التي تفيد الإنسان صحيا وبيئيا؛ إذ تساعد في استقرار المناخ وتوفير هواء نقي، وهو ما تسعى له الدولة المصرية خلال الفترة الحالية.

وتهتم الدولة المصرية حاليا بالبيئة والمناخ، في ظل استقبال مصر لمؤتمر المناخ العالمي COP27.

فوائد زراعة النباتات الصحية والبيئية

وتعرض «الوطن» في التقرير التالي فوائد زراعة النباتات الصحية والبيئية؛ إذ تقدم النباتات العديد من الفوائد للبيئة والإنسان، مثل تنقية الهواء، فضلا عن شكله المبهج، ليعطي شعورا بالاسترخاء والتخلص من الطاقة السلبية.

تقليل ضغط الدم وتحسين الذاكرة

وفي هذا الصدد، قال الدكتور تامر الحديدي، أستاذ الأمراض الصدرية ومناظير الجهاز التنفسي بجامعة المنصورة، إن النبات يمكنه أن يساعد على تقليل ضغط الدم وتحسين الذاكرة وتقليل التوتر، حسبما أعلن موقع «realsimple» الأمريكي.

تحسين الحالة النفسية

وأشار «الحديدي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أنه ينصح باستغلال أي فرصة يمكن فيها رؤية النباتات والخضرة والمناظر الطبيعية الخلابة؛ إذ تلعب دورا كبيرا في تحسين الحالة النفسية والشعور بالاسترخاء للمقيمين فيه، كما تساعد في تنقية هواء المنزل المليء بالعديد من الملوثات، والتي قد تؤدي لأمراض الحساسية.

تمتص المواد الكيميائية السامة

ولفت أستاذ الأمراض الصدرية ومناظير الجهاز التنفسي بجامعة المنصورة، إلى أن النباتات تعمل كالإسفنجة؛ إذ تمتص المواد الكيميائية السامة في المنزل مثل دخان السجائر أو المنظفات وغيرها، لذلك ينصح بتخصيص مساحة محددة في البيت لزراعة النباتات أو وضع بعضها في مكان العمل، أو غرفة المعيشة أو على الشرفات.

زيادة الرطوبة في الهواء

وتابع تامر الحديدي: «فوائد البيئية للنباتات كثيرة، حيث تعمل النباتات على امتصاص ثاني أكسيد الكربون وإزالته من الهواء، كما يعد التغيير المناخي أحد أكبر المشكلات التي يعاني منها الكوكب، تعمل النباتات على حجب أشعة الشمس وزيادة الرطوبة في الهواء والحفاظ على برودة المكان، وبالتالي التقليل من استخدام الوقود الأحفوري المستخدم في تشغيل وسائل التبريد».

وقال «الحديدي»، إن النباتات تساهم في التقليل من تآكل التربة، وتحافظ على درجات الحرارة في التربة وعلى مستوى رطوبتها، كما تعزز نمو الكائنات الحية الدقيقة الموجودة في التربة، وتعمل اعلى امتصاص الصوت، وكحاجز صوت طبيعي.