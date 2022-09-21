الرئيس السيسي يطرح رؤية مصر لقمة «COP 27» في كلمته أمام الأمم المتحدة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه على ثقة بأن الاجتماع المغلق لرؤساء الدول والحكومات حول تغير المناخ بالأمم المتحدة، اليوم، سيخرج برسالة قوية تمهد الطريق نحو تحقيق نتائج ملموسة في قمة شرم الشيخ «COP 27» المقررة إقامتها مطلع نوفمبر المقبل.

وأضاف الرئيس في كلمته أمام الاجتماع المغلق لرؤساء الدول والحكومات حول تغير المناخ، وإذ أتطلع لاستقبالكم في قمة المناخ يومي السابع والثامن من نوفمبر المقبل، فإنني أود هنا أن أطرح عليكم رؤية مصر لعناصر هذه الرسالة، التي تنتظرها شعوبنا من اجتماعنا اليوم، وهي متمثلة في التالي:

أولا:- أننا كمجتمع دولي وبصرف النظر عن أي ظرف عالمي أو خلاف سياسي لن نتراجع عن التزامات ارتضيناها وتعهدات قطعناها على أنفسنا ولا عن سياسات انتهجناها حققت بالفعل مكتسبات مهمة في مواجهة تغير المناخ.

ثانيا:- أننا كقادة للعالم ندرك تمامًا أن حجم المبذول لا يفي بالمطلوب تحقيقه وأننا سنتخذ كل الإجراءات اللازمة لتنفيذ تعهداتنا سواء من خلال رفع طموح وتحديث مساهماتنا المحددة وطنيا تحت «اتفاق باريس» أو من خلال دعم كل الجهود والمبادرات الهادفة إلى تعزيز عمل المناخ بالشراكة مع كل الأطراف الحكومية وغير الحكومية من المجتمع المدني والبنوك ومؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص العالمي، وهي أطراف لا غنى عنها في هذه المواجهة.

ثالثا: أننا كمجتمع دولي نعلم تمامًا حجم العبء الملقى على عاتق الدول النامية والأقل نموًا وحجم ما يتعين عليها مواجهته للوفاء بتعهداتها المناخية مع الاستمرار في جهود التنمية والقضاء على الفقر في ظل أزمتي غذاء وطاقة غير مسبوقتين، وتتعهد الدول المتقدمة منا بالإسراع من وتيرة التزاماتنا تجاه هذه الدول بتوفير تمويل المناخ لصالح خفض الانبعاثات والتكيف وبناء القدرة على التحمل سواء بالوفاء بتعهد الـ 100 مليار دولار وتعهد مضاعفة التمويل الموجه إلى التكيف أو بالإسراع من التوافق على هدف التمويل الجديد لما بعد 2025.

واختتم الرئيس كلمته بقوله: «أثق أنكم تتفقون معي حول هذه الرؤية، وأعلم أنكم ستأتون إلى شرم الشيخ محملين بتطلعات وتوقعات شعوبنا جميعا، ولا يساورني شك أننا كقادة للعالم، سنرتفع إلى قدر المسؤولية الملقاة على عاتقنا، ونضع هذه الرؤية موضع التنفيذ، لكي لا تنظر إلينا الأجيال القادمة لتقول كانت لديكم فرصة فأضعتموها، وها نحن اليوم ندفع الثمن باهظًا».