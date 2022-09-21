السيسي لـ«وزراء الإعلام» العرب: الهدم لم ولن يكون رسالة حضارية

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال استقباله وزراء الإعلام العرب، عن وحدة الشواغل والتحديات المشتركة التي تواجه العالم العربي، الأمر الذي يستدعي قيام الإعلام العربي بالتحدث بلغة واحدة، تساعد على مواجهة تلك التحديات، وأن يجر طرح القضايا المختلفة بشكل عميق وموضوعي، ومدعوم بالحقائق من أجل البناء الواقعي، والصحيح للعقل الجمعي والوجدان العربي، مشددا على أن الكلمة من الإعلام أمانة ومسئولية كبيرة أمام الشعوب.

السيسي: على الإعلام العربي التحدث بلغة واحدة لمواجهة التحديات

وفيما يتعلق بمكافحة الفكر المتطرف وخطاب الكراهية، والتحريض الذي تتعرض له مختلف الشعوب العربية، شدد الرئيس، على أن الهدم لم ولن يكون رسالة حضارية، وأن القيم الدينية لا تقام على أنقاض الخراب والتدمير، لأن رسالة الدين هي البناء والتعمير والسلام والتنمية، الأمر الذي لن يتحقق إلا بتوفير الأمن والاستقرار السياسي والمعنوي للشعوب، في إطار مجال حضاري آمن.

وأعرب الوزراء، المشاركون في الدورة العادية (52) لمجلس الوزراء الإعلام العرب المنعقدة حاليا بالقاهرة، عن تشرفهم بلقاء الرئيس، مشيدين بالإنجازات الملموسة التي تشهدها مصر تحت قيادته على كل الأصعدة، سياسيا وتنمويا واقتصاديا واجتماعيا، التي تقدم نموذجا يحتذى به للأمة العربية في التقدم والازدهار والرؤية المستقبلية لتحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى الدور المقدر لمصر كمركز ثقل للحفاظ على أمن واستقرار الوطن العربي بأكمله.

التوعية الإعلامية للأجيال المستقبلية

كما شهد اللقاء، حوارا مفتوحا مع الرئيس، شمل أهم الموضوعات المطروحة على اجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب، خاصةً ما يتعلق بالتوعية الإعلامية للأجيال المستقبلية، فضلاً عن الدور الحيوي للإعلام، في دعم الأمن القومي العربي، وتعزيز بناء المؤسسات، وكذا ترسيخ أواصر الأخوة بين العالم العربي.

وأعرب الحضور، عن تثمينهم لعمق الطرح المقدم من الرئيس، في إدراك متطلبات بناء الدول، مؤكدين أن مواجهة التحديات بكل صورها، لا يقع على عاتق الحكومات بمفردها، وإنما تشارك فيه أيضا المؤسسات الإعلامية، ومن ثم فعليها الالتزام بمعايير منضبطة وجادة، والتعبير عن أولويات سليمة، وتوعية الشعوب والمجتمعات بالأبعاد المختلفة للتحديات وكيفية مواجهتها، والتصدي للأكاذيب والشائعات.