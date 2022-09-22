كيف تستخرج شهادة التحركات المترجمة والمعتمدة من مصلحة الجوازات؟

شهادة التحركات تقدم للجهات الحكومية الرسمية لتثبت تحركات الأفراد داخل البلاد وخارجها، وعند التعامل بشهادة التحركات في بلدان أجنبية يجب استخراج شهادة تحركات مترجمة ومعتمدة من قبل وزارة الداخلية، وتحديدًا مصلحة الجوازات والهجرة، ومؤخرًا أعلنت الوزارة عن أماكن الترجمة المعتمدة لشهادات التحركات .

أماكن معتمدة لترجمة شهادة التحركات

- المركز النموذجي للترجمة الفورية بمبنى قطاع الأحوال المدنية بالعباسية.

- المركز النموذجي لقطاع الأحوال المدنية بممنى الجوازات.

خطوات استخراج شهادة التحركات «أونلاين»

تكون بخطوات بسيطة من المنزل، كل ما عليك هو اتباع الخطوات التالية:

- الدخول على منصة وزارة الداخلية وإنشاء حساب - ستجد في أعلى الصفحة الرئيسية، خانة تسجيل دخول.

- اختر إنشاء حساب جديد وملء طلب شهادة التحركات بالبيانات الشخصية الصحيحة المطلوبة منك والرقم القومي.

-عليك دفع رسوم الخدمة، وتحديد موعد الاستلام، واستلام الشهادة من مقر الإدارة العامة للجوزات والهجرة.

- الاتصال على الخط الساخن 15340 وتصل في أي مكان

خطوات استخراج جواز السفر

تكون مدة صلاحية استخراج جواز السفر المصري 7 سنوات، يجرى بعدها تجديده، وتكون خطوات إصداره كالآتي:

- التوجه إلى مصلحة الجوازات التابع لها محل السكن، والتوجه للشباك المخصص، وسحب استمارة جواز سفر.

- ملء البيانات الموجودة بالاستمارة باللغتين العربية والإنجليزية بخط اليد.

- الذهاب إلى مكتب لمراجعة الأوراق والبيانات وإلصاق الصور بمعرفة الموظف.

- يتوجه بعدها المواطن إلى الخزينة لدفع الرسوم، وفي حالة استخراجه بشكل سريع يدفع رسوم إضافية.

- تسليم الأوراق بالكامل للموظف، واستلام إيصال باسم المتقدم وموعد استلام جواز السفر.