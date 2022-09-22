تسهيلات مقدمة لوسائل الإعلام المشاركة في مؤتمر المناخ.. اعرفها

أعلنت منظمة الأمم المتحدة، التسهيلات المقدمة لوسائل الإعلام المشاركة في مؤتمر المناخ المقام بمدينة شرم الشيخ، في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر.

وخُصّصت منطقة لوسائل الإعلام على 300 متر في طابق الميزانين بالمركز الإعلامي، أثناء انعقاد قمة المناخ، سيُسمح بدخولها لحاملي شارات الاعتماد من الأمم المتحدة.

تطبيق الحجوزات على هذه المساحات وستكون متاحة

وطبقًا لبيان الأمم المتحدة، فإنّه لا يلزم تطبيق الحجوزات على هذه المساحات، وستكون متاحة على أساس «من يأتي أولاً يخدم أولاً».

وتُقسّم مساحات العمل إلى:

- مواقع مزودة بأجهزة كمبيوتر محمولة مجانية للاستخدام مع إمكانية الوصول إلى الإنترنت السلكية واللا سلكية.

- ستكون أماكن العمل الأخرى غير مخدومة بالمكتب والكرسي والإضاءة والطاقة، ولكن ستكون مجانية الاستخدام لأولئك الذين لديهم أجهزة كمبيوتر خاصة بهم يمكنها الاتصال بشبكة WiFi.

- يمكن لوكالات الأنباء الصحفية التي يحضرها أكثر من 6 صحفيين التقدم للحصول على مساحة مخصصة أكبر.

شاشات داخل منطقة الكتابة الصحفية المفتوحة

• ستتوفر شاشات داخل منطقة الكتابة الصحفية المفتوحة التي توفر تغطية حية لجميع الإجراءات بما في ذلك جدول أعمال التمرير لجميع الاجتماعات العامة واجتماعات الأحداث الجانبية المجدولة.

مكتب المساعدة للمعلومات بشكل بارز داخل منطقة الكتابة الصحفية

- سيتم وضع مكتب المساعدة للمعلومات بشكل بارز داخل منطقة الكتابة الصحفية، وسيتوفر نظام سماعة ترجمة، وبث مباشر لمراقبة الصوت «المباشر» من الجلسات العامة 1 و2، وغرف المؤتمرات الصحفية 1 و2.