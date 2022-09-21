صحيفة بريطانية: تشارلز يأمل في حضور قمة المناخ COP27 بمصر

كشفت صحيفة «إيفينينج ستاندرد» البريطانية أن الملك تشارلز الثالث يأمل في أن يلقي كلمة بلاده في خطاب رئيسي بقمة شرم الشيخ للمناخ كوب 27، المقرر عقدها في مصر خلال نوفمبر المقبل بعد عام واحد من استضافة المملكة المتحدة لقمة المناخ كوب 26، والذي ألقى فيها الخطاب باعتباره ولي عهد وأمير ويلز.

أوضحت الصحيفة أن تشارلز يناقش مع رئيسة الوزراء ليز تراس إمكانية حضوره قمة المناخ في مصر، بعد انتهاء فترة الحداد الرسمية على الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، والتي توفت مطلع سبتمبر الجاري وظلت مراسم تشييع جنازتها 10 أيام مستمرة وسط موكب مهيب حضر فيها أكثر من 500 شخص من مختلف قيادات وزعماء العالم.

حالة حداد في البلاد طويلة

وذكر الموقع الإلكتروني للحكومة البريطانية أن حالة الحداد الرسمية في البلاد على وفاة الملكة بدأت منذ 19 سبتمبر الجاري عند دفن الملكة في مدفن العائلة الملكية حيث تم إصدار بيان قيل فيه: «الحداد الملكي يلتزم به أفراد العائلة المالكة وموظفو العائلة المالكة وممثلو الأسرة المالكة جنبا إلى جنب مع القوات الملتزمة بواجبات المراسم».

تاريخ طويل من الحكم وعهود مستمرة

إِلِيزَابِيث الثَّانِية كانت الملكة الدستورية لـ14 دولة من مجمُوع ثلاثة وخمسين من دول الكومنولث، إذ ترأست كنيسة إنجلترا الأنجليكانية خلال فترة الحكم من عام 1952 حتى وفاتها سبتمبر الجاري، وتولى والدها جورج السادس حكم البلاد بعد تنازل شقيقه إدوارد الثامن له عن الحكم عام 1936 لتصبح إليزابيث الثانية الوريثة الوحيدة للحكم لتعتلي العرش في 1952 بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية بسنوات قليلة، إذ عملت الملكة على تطبيب المصابين الإنجليز في الحرب.