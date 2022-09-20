التضامن تنفي تعبئة وتغليف الطعام المتبقي خلال قمة المناخ لتوزيعه على المستحقين

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه لا صحة لما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي بشأن قيام الوزارة بإطلاق مبادرة تتعلق بتعبئة وتغليف الطعام المتبقي خلال قمة المناخ التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل لتوزيعه على المستحقين.

تنظيم أكبر قافلة مساعدات غذائية وإنسانية

وتشير وزارة التضامن الاجتماعي، إلى أنها بالتعاون والتنسيق مع عدد من الجمعيات الأهلية وصندوق تحيا مصر نجحوا في أوقات سابقة فى تسجيل ألقاب عالمية بموسوعة جينيس للأرقام القياسية، وذلك بتنظيم أكبر قافلة مساعدات غذائية وإنسانية عرفها التاريخ، لتوفير الغذاء والاحتياجات الأساسية للأسر الأولى بالرعاية في كافة ربوع مصر.

3 محاور في الدورة الـ27 لقمة المناخ

أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أن هناك ثلاثة محاور تعمل عليها في الدورة الـ27 لـ قمة الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، إذ يجرى اختيار 1000 شاب متطوع في مختلف الجوانب التنظيمية، وسيشارك المتطوعون في جوانب تنظيمية عديدة ومنها دعم الأشخاص ذوي الإعاقة والمشاركة في تنفيذ خطة الاستدامة الخاصة بالقمة وتقليل الهدر في الموارد أثناء انعقاد المؤتمر بالشراكة مع الجمعيات الأهلية الشريكة.

إجراءات الإتاحة لذوي الإعاقة

كما أن هناك محور يتعلق بإجراءات الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة بمكان انعقاد القمة من تجهيز المرافق الخاصة بالقاعات لتكون مناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير مختلف المطبوعات بطريقة برايل، ومترجمين للغة الإشارة، مع توفير الاتاحة البصرية والأجهزة المساعدة لهم، وذلك بالتنسيق مع الوزارات المختلفة.

وتعمل الوزارة على يوم المجتمع المدني بالقمة، لإبراز دور وقصص نجاح المجتمع المدني الفاعل في مجال الحد من التغيرات المناخية مع مراعاة الأبعاد العالمية والاقليمية والمحلية على كافة المستويات، بالإضافة إلى طرح التحديات والدور الذي يمكن أن يقوم به المجتمع المدني فيما بعد القمة بتقديم تجارب مختلفة جرى تنفيذها بالفعل لصغار المزارعين والمبانى الخضراء والأمن الغذائى، وتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال الطاقة الشمسية ومكافحة الفقر والعدالة المناخية، إذ جرى التنسيق والتشاور مع منظمات المجتمع المدني والتقدم بمقترحات لفعاليات مختلفة يجرى تنظيمها بالشراكة مع المجتمع المدني خلال فترة انعقاد القمة.