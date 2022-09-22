ضبط متهم في مطار سوهاج حاول السفر إلى الإمارات بأوراق مزورة

ضبطت السلطات المختصة بمطار سوهاج الدولي، «أحمد ص. م» 30 عاما، حاصل على دبلوم فني صناعي، ومقيم بمحافظة أسيوط، أثناء محاولته السفر إلى ليبيا باستخدام جواز سفر به أوراق مزورة.

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم الشرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد بورود بلاغ إلى مركز جرجا من قسم جوازات مطار سوهاج الدولي، يتضمن ضبط المتهم.

المتهم حاول السفر بأوراق مزورة

وتبيّن أنّه أثناء مراجعة وإنهاء إجراءات سفره إلى الإمارات، لاحظ أمن مطار سوهاج الدولي أنّ أختام سفر ووصول منسوب صدورها إلى ليبيا غير صحيحة، وبالتأكد منها ثبت أنّها مزورة، وجرى التحفظ على الأوراق، وتحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عقوبة التزوير

وأوضحت المحامية علا عمر، لـ«الوطن»، أنّ العقوبة المتوقعة وفقا للمادة 212 تصل للسجن المشدد مدة لا تزيد عن عشر سنوات.