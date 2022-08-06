ضبط متهم بترويج أوراق نقدية مزورة داخل سوق الماشية بطهطا

أثناء تجواله داخل سوق المواشى في قرية «شطورة»، التابعة لمركز طهطا بمحافظة سوهاج، اليوم السبت، قام أحد الأشخاص بشراء «خروف»، ودفع ثمنة نقداً 5 آلاف جنيه، وهم بالمغادرة، وعندما تفحص البائع نقوده، فوجئ بوجود عدد من الأوراق المالية، فئة الـ100 جنيه، مزورة، فأسرع خلف المشتري، الذي حاول الفرار، إلا أن عدداً من المواطنين داخل السوق تمكنوا من الإمساك به، وتسليمه إلى نقطة شرطة شطورة، حيث تحرر محضر بالواقعة، لاتخاذ اللازم.

إخطار أمني بضبط متهم بترويج أوراق نقدية مزورة

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم الشرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطاراً من اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بورود إشارة إلى مركز شرطة طهطا من نقطة شرطة شطورة، بتمكن عدد من الأهالي من ضبط أحد الأشخاص، يحمل أوراقاً نقدية مزورة فئة المائة جنيه، أثناء قيامه بمحاولة شراء ماشية بها، ولكن البائع تمكن من كشف النقود المزورة قبل مغادرتة السوق.

ضبط المتهم وتحرير محضر بالواقعة

تمكن الأهالي من ضبط المتهم، ويُدعى «م. م.»، الذي اقتادة الأهالي إلى نقطة شرطة شطورة، بدائرة مركز طهطا بمحافظة سوهاج، وبمواجهة المتهم أقر بحيازته للنقود بقصد ترويجها والتربح منها، حيث يقوم بشراء سلع يمكن بيعها، ويختار الأماكن البعيدة عن مقر سكنه، كما يفضل الشراء من داخل القرى، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والتحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة .