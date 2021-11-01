السجن سنة لمروج أوراق نقدية مزورة فئة 200 جنيه بالمنصورة

قضت محكمة جنايات المنصورة الدائرة الثامنة، اليوم الاثنين، بالسجن لمدة سنة مع الشغل، لمتهم بتداول 3 أوراق نقدية مقلدة فئة 200 جنيه، مع علمه بأمر تقليدها، وبراءة زوجته وابنتهما، وذلك في القضية رقم 420 لسنة 2018 حصر تزييف مالية والمقيدة برقم 133 لسنة 2019 جنايات مالية برقم 1640 لسنة 2018 جنايات قسم ثاني المنصورة، ورقم 60 لسنة 2019 کلي جنوب المنصورة، وقررت المحكمة مصادرة العملات الورقية المقلدة المضبوطة، وألزمت المتهم بالمصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن معوض الباهي، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار إيهاب عادل مهنا، والمستشار وليد محمد الديب، والمستشار محمد حسن عاشور، وسكرتارية محمد عبدالهادي، وحسين عبداللطيف.

إحالة المتهمين للجنايات

جاء بأمر الإحالة الصادر من النيابة العامة، أن المتهم «السعيد أ. ع.»، 52 سنة، مقيم بمركز «الكردي»، محافظة الدقهلية، والمتهمة الثانية «رباب ع. م.»، 37 سنة، بدون عمل، مقيمة بناحية «سرابيوم»، بدائرة مركز فايد، محافظة الإسماعيلية، في يوم 25 يناير 2018، بدائرة قسم ثاني المنصورة، حيث حاز المتهم الأول بقصد الترويج عملة ورقية متداولة قانوناً داخل البلاد، 3 ورقات نقدية من فئة 200 جنيه، مقلدة على غرار الأوراق النقدية الصحيحة، مع علمه بأمر تقليدها على النحو المبين بتقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي، ووجهت النيابة العامة للمتهم أنه روج العملة المضبوطة بأن تداول ورقتين نقديتين مع المدعوة «ميادة أ. أ. ع.»، حسنة النية، مقابل شراء بعض قطع الملابس الجاهزة.

المتهم حاول استخدام 3 عملات ورقية مع علمه بتزويرها

كما حاز المتهم، بقصد الترويج، عملة ورقية متداولة قانونا داخل البلاد، من ضمن العملات الورقية المقلدة، وروج العملة المقلدة المضبوطة موضوع الاتهام السابق، أثناء محاولته شراء بعض الملابس الجاهزة، على النحو المبين بالتحقيقات.

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال الشهود ومقدم البلاغ «أحمد م. ط.»، 60 سنة، صاحب متجر لبيع الملابس ومقيم بناحية «جديلة»، دائرة قسم ثاني المنصورة، الذي أكد أنه حال تواجده بمتجره، سلمته المدعوة «ميادة» 3 ورقات نقدية من فئة 200 جنيه، تحصلت على اثنتين من المتهم، بينما حصلت على الورقة الثالثة من المتهمة الثانية، تبين أنها زوجة المتهم، إلا أن صاحب المحل اكتشف تقليد العملات النقدية، وتمكن من ضبط المتهمين، بمساعدة الأهالي، وقاموا بتسليمهم والعملة المقلدة المضبوطة للشرطة.

وجاء في تقرير الإدارة المركزية لشئون أبحاث التزييف والتزوير، بقطاع الطب الشرعي، أن العملات الورقية الثلاثة المضبوطة فئة 200 جنيه مقلدة، وفق أسلوب التقليد الكلي، عن طريق الطباعة باستخدام طابعة ليزر ملونة، بحيث من الممكن أن ينخدع بها الشخص العادي، فيقبلها في التداول على أنها عملات ورقية صحيحة.