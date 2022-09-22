سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 22-9-2022

أعلنت البنوك المصرية سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 22 سبتمبر، إذ يسعى قطاع كبير من المواطنين لمتابعة أسعار العملات النقدية المختلفة، أبرزها الدينار الكويتي فهو ضمن قائمة العملات الأغلى في العالم.

وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر والبنك المركزي والبنك الأهلي وغيرها من البنوك اليوم، وذلك على النحو التالي:

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، اليوم الخميس 22 سبتمبر، نحو 60.55 جنيه للشراء و62.98 جنيه للبيع، وذلك وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري

وسجل سعر العملة الكويتية في بنك الإسكندرية 59.04 جنيه للشراء و63.04 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدينار الكويتي في بنك مصر اليوم، 60.64 جنيه للشراء مقابل 62.98 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري 62.85 جنيه للشراء و63.12 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي cib، نحو 61.37 جنيه للشراء مقابل 63.04 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

وفي المصرف المتحد سجل الدينار الكويتي سعر 58.96 جنيه للشراء و63.04 جنيه للبيع اليوم الخميس 22 سبتمبر.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

أما في البنك المركزي المصري المسئول عن القطاع المصرفي في مصر سجلت العملة الكويتية سعر 62.85 جنيه للشراء و63.12 جنيه للبيع اليوم الجمعة.

سعر الدينار الكويتي في بنك قناة السويس

وسجل سعر الدينار الكويتي في بنك قناة السويس 59.19 جنيه للشراء و63.16 جنيه للبيع.