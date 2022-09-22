أسعار سيارات مستعملة لا تتجاوز 120 ألف جنيه.. «ياباني وكوري وفرنساوي»
كتب:
أحمد عبد اللطيف
01:24 م | الخميس 22 سبتمبر 2022
سيارة رينو لوجان
تشهد سوق السيارات المستعملة في مصر، عمليات بحث كثير من قبل المواطنين الراغبين في شراء مركبات ذات أسعار وإمكانيات مناسبة، خاصة مع وجود استقرار في أسعار المستعمل تحديدا ماركات «الكوري، الياباني» موديلات 2000، إلى جانب فرنسي موديل 2012.
وقال عبدالله علي محمد عضو رابطة تجار السيارات المستعملة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن سوق السيارات شهدت انتعاشة في حركة البيع والشراء بكافة المحافظات، مؤكدا أن المواطنين يبحثون عن السيارات المستعملة التي بها تكييف وناقل حركة أوتوماتيك، ولا يتجاوز سعرها عن 120 ألف جنيه.
رينو لوجان 2012
متوسط سعر السيارة: 101,000 جنيه.
أقل سعر للسيارة: 90,000 جنيه.
أعلى سعر للسيارة: 114,000 جنيه.
كيا سبكترا 2002
متوسط سعر السيارة: 102,000 جنيه.
أقل سعر للسيارة: 100,000 جنيه.
اعلى سعر للسيارة: 105,000 جنيه.
كيا بيكانتو 2005
متوسط سعر السيارة: 102,000 جنيه.
أقل سعر للسيارة: 87,000 جنيه.
أعلى سعر للسيارة: 119,000 جنيه.
بروتون جين 2 2008
متوسط سعر السيارة: 102,000 جنيه.
أقل سعر للسيارة: 92,000 جنيه.
أعلى سعر للسيارة: 109,000 جنيه.
هيونداي فيفا 2008
متوسط سعر السيارة: 102,000 جنيه.
أقل سعر للسيارة: 90,000 جنيه.
أعلى سعر للسيارة: 107,000 جنيه.
جيلي امجراند 7 2014
متوسط سعر السيارة: 102,000 جنيه.
أقل سعر للسيارة: 90,000 جنيه.
أعلى سعر للسيارة: 112,000 جنيه.