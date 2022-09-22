أسعار سيارات مستعملة لا تتجاوز 120 ألف جنيه.. «ياباني وكوري وفرنساوي»

تشهد سوق السيارات المستعملة في مصر، عمليات بحث كثير من قبل المواطنين الراغبين في شراء مركبات ذات أسعار وإمكانيات مناسبة، خاصة مع وجود استقرار في أسعار المستعمل تحديدا ماركات «الكوري، الياباني» موديلات 2000، إلى جانب فرنسي موديل 2012.

وقال عبدالله علي محمد عضو رابطة تجار السيارات المستعملة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن سوق السيارات شهدت انتعاشة في حركة البيع والشراء بكافة المحافظات، مؤكدا أن المواطنين يبحثون عن السيارات المستعملة التي بها تكييف وناقل حركة أوتوماتيك، ولا يتجاوز سعرها عن 120 ألف جنيه.

رينو لوجان 2012

متوسط سعر السيارة: 101,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة: 90,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة: 114,000 جنيه.

كيا سبكترا 2002

متوسط سعر السيارة: 102,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة: 100,000 جنيه.

اعلى سعر للسيارة: 105,000 جنيه.

كيا بيكانتو 2005

متوسط سعر السيارة: 102,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة: 87,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة: 119,000 جنيه.

بروتون جين 2 2008

متوسط سعر السيارة: 102,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة: 92,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة: 109,000 جنيه.

هيونداي فيفا 2008

متوسط سعر السيارة: 102,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة: 90,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة: 107,000 جنيه.

جيلي امجراند 7 2014

متوسط سعر السيارة: 102,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة: 90,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة: 112,000 جنيه.