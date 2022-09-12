استقرار في سوق السيارات الجديدة.. والمبيعات ترتفع 7% عن الشهر الماضي

شهد سوق السيارات الجديدة استقرارًا في الأسعار، صاحبها انتعاش فى حركة البيع والشراء، مع الاعلان عن الموديلات الحديثة لجميع فئات السيارات من العام الجديد 2023.

وقال محمود محمد، عضو رابطة تجار السيارات المستعملة، إنّ سوق السيارات الجديدة شهد انتعاشًا فى حركة البيع والشراء خلال الأسابيع الماضية، مشيرًا إلى ارتفاع نسبة المبيعات نحو7 % عن الاشهر الماضية.

حرب روسيا وأوكرانيا أثرت على سوق السيارات

وأضاف عضو رابطة السيارات المستعملة في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنّ سوق السيارات تأثر بسبب الحرب الروسية الأوكرانية بالإضافة إلى انتشار جائحة فيروس كورونا.

وتابع أنّ أسعار السيارات ارتفعت في العالم من قبل مصانع السيارات الكبرى بعد ارتفاع أسعار النقل والشحن، إلى جانب وجود أزمة في الرقائق الالكترونية المستخدمة فى صناعة السيارات انعكس على تخفيض عملية إنتاج السيارات فى العالم، وهو ما أعلنته شركة تويوتا لصناعة السيارات في وقت سابق.

واستعرض عضو رابطة تجار السيارات، أسعار عدد من السيارات الجديدة، المتداولة فى السوق المصري كالتالي:

أسعار السيارات الجديدة

- سوزوكى اسبريسو 2021، السعر الرسمي المتداول فى سوق السيارات المحلي 146,900 جنيه (ناقل الحركة مانيوال وقوة المحرك فول أوبشن 1000 CC)

- بروتون ساجا 2021، السعر الرسمي المتداول فى سوق السيارات المحلي 166,900 جنيه (نوع ناقل الحركة وقوة المحرك الخاص بالسيارة: مانيوال / Standard -1300 CC)

- زوتى Z300 2020، السعر الرسمي المتداول فى سوق السيارات المستعملة 167,990 جنيه (نوع ناقل الحركة الخاص بالسيارة وقوة المحرك : مانيوال / Luxury1500 CC) .

- سوزوكى التو 2022، السعر الرسمي المتداول للسيارة فى السوق المحلي 169,900 جنيه (نوع ناقل الحركة وقوة المحرك الخاص بالسيارة: مانيوال -800 CC)

- سوزوكى سويفت ديزاير 2021، السعر الرسمي المتداول فى سوق السيارات المحلي 171,900 جنيه (نوع ناقل الحركة الخاص بالسيارة وقوة المحرك: مانيوال-1200 CC)