انتعاش سوق السيارات المستعملة بعد تراجع أسعار الموديلات الصيني.. تبدأ من 43 ألف جنيه

قال محمود علي محمد، عضو رابطة تجار السيارات، إن سوق السيارات المستعملة شهد اليوم الأربعاء، انتعاشًا في عملية البيع والشراء، خاصة مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد 2023.

وأضاف عضو رابطة تجار السيارات، في تصريحات لـ«الوطن»، أن السبب في ذلك يرجع إلى استقرار أسعار السيارات المستعملة بالسوق المحلي بالرغم من موجة التضخم التي يشهدها العالم، بالإضافة إلى انخفاض أسعار السيارات الصيني بالنسبة لبعض الموديلات.

أسعار السيارات المستعملة

واستعرض عضو رابطة تجار السيارات، أسعار عدد من السيارات المستعملة، على النحو التالي:

دايو جوليت 1999

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 76,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 69,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 84,000 جنيه.

كيا شوما 2001

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 76,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 69,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 81,000 جنيه.

أوبل أسترا 2003

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 76,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 70,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 81,000 جنيه.

شانجان بينى 2013

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي :75,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 67,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 81,000 جنيه.

كارى Q22 2015

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 75,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي :71,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 81,000 جنيه.

بيجو 405 1994

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي :51,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 43,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 55,000 جنيه.

فيات شاهين 2007

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 51,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 46,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 57,000 جنيه.

فيات سينا 2001

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 52,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 48,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 57,000 جنيه.

فيات سينا 2003

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 52,000 جنيه.

أقل سعر السيارة في السوق المحلي: 48,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 57,000 جنيه.

جيلي مابل 2010

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 52,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 48,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 57,000 جنيه.