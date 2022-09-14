انتعاش سوق السيارات المستعملة بعد تراجع أسعار الموديلات الصيني.. تبدأ من 43 ألف جنيه
كتب:
أحمد عبد اللطيف
11:03 ص | الأربعاء 14 سبتمبر 2022
اسعار السيارات المستعملة
قال محمود علي محمد، عضو رابطة تجار السيارات، إن سوق السيارات المستعملة شهد اليوم الأربعاء، انتعاشًا في عملية البيع والشراء، خاصة مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد 2023.
وأضاف عضو رابطة تجار السيارات، في تصريحات لـ«الوطن»، أن السبب في ذلك يرجع إلى استقرار أسعار السيارات المستعملة بالسوق المحلي بالرغم من موجة التضخم التي يشهدها العالم، بالإضافة إلى انخفاض أسعار السيارات الصيني بالنسبة لبعض الموديلات.
أسعار السيارات المستعملة
واستعرض عضو رابطة تجار السيارات، أسعار عدد من السيارات المستعملة، على النحو التالي:
دايو جوليت 1999
متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 76,000 جنيه.
أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 69,000 جنيه.
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 84,000 جنيه.
كيا شوما 2001
متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 76,000 جنيه.
أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 69,000 جنيه.
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 81,000 جنيه.
أوبل أسترا 2003
متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 76,000 جنيه.
أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 70,000 جنيه.
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 81,000 جنيه.
شانجان بينى 2013
متوسط سعر السيارة في السوق المحلي :75,000 جنيه.
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 67,000 جنيه.
أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 81,000 جنيه.
كارى Q22 2015
متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 75,000 جنيه.
أقل سعر للسيارة في السوق المحلي :71,000 جنيه.
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 81,000 جنيه.
بيجو 405 1994
متوسط سعر السيارة في السوق المحلي :51,000 جنيه.
أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 43,000 جنيه.
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 55,000 جنيه.
فيات شاهين 2007
متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 51,000 جنيه.
أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 46,000 جنيه.
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 57,000 جنيه.
فيات سينا 2001
متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 52,000 جنيه.
أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 48,000 جنيه.
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 57,000 جنيه.
فيات سينا 2003
متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 52,000 جنيه.
أقل سعر السيارة في السوق المحلي: 48,000 جنيه.
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 57,000 جنيه.
جيلي مابل 2010
متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 52,000 جنيه.
أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 48,000 جنيه.
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 57,000 جنيه.