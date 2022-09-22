وزير الإعلام اللبناني: نستضيف 2 مليون نازح سوري منذ 11 عامًا

قال زياد المكاري وزير الإعلام اللبناني، إنّ اجتماع اليوم يأتي بعد مناقشة مستفيضة تمت خلال اليومين الماضيين للقضية الفلسطينية، التي كانت وما تزال وستظل وستبقى روح القضية العربية وريحانها، رغم تكاثر المآسي العربية، مشددًا على أن لفلسطين حق على الجميع.

وأضاف «المكاري»، في كلمته خلال اجتماعات الدورة الثانية والخمسين لمجلس وزراء الإعلام العرب، أن الوقوف إلى جانب فلسطين واجب، مشددًا على أن بلاده تمر بأزمة قاسية تعددت أسبابها، من تحديات اقتصادية وضغط النزوح السوري وانفجار مرفأ بيروت وهجرة كفاءات غير مسبوقة.

وتابع: «نستضيف 2 مليون نازح سوري منذ 11 عامًا، أي سوري لكل لبنانيين إثنين، وبالتالي لم يكن مستغربا في هذا الازدحام البشري الخانق، أن تنفجر الجغرافيا اللبنانية الصغيرة وأن يأتي الانفجار على شكل أزمة اقتصادية قاتلة وضعت 80% من اللبنانيين تحت خط الفقر».

هجرة نصف مليون لبناني

وأشار، إلى أن نصف مليون لبناني هاجروا منذ عام 2011 حتى الآن، وهو جرح بشري كبير وهائل ومخيف سوف يكون له تداعياته على حاضر ومستقبل لبنان، مشددًا على أن لبنان خسر طاقته الإنتاجية والإبداعية ربما إلى الأبد، بحيث استقرّ معظمهم في الدول التي هاجروا إليها.

ولاء لبنان لعالمه العربي

وواصل: «أؤكد أن ولاء لبنان لعالمه العربي وتمسكه باتفاق الطائف وتشبثه بالعمل والتعاون في إطار جامعة الدول العربية الأمينة على رسالتها، وعازمون على الخروج من الأزمة ونعتمد على طاقاتنا البشرية الموجودة في لبنان والمنتشرة في الدول العربية الشقيقة وفي العالم أيضا».

وأوضح، أن وزير الإعلام اللبناني أن الوزارة لن توفر جهدا في تعزيز العمل الإعلامي العربي المشترك، بغية إظهار الوجه الحقيقي لمجتمعنا العربي بعيدا عن الإسقاطات المضللة التي تستخدمها بعض وسائل الإعلام الغربي.