إعفاء المشاركين من رسوم معرض فلسطين الدولي للكتاب 2022

أعلن اتحاد الناشرين العرب برئاسة محمد رشاد، تفاصيل قرار الدكتور عاطف أبوسيف وزير الثقافة الفلسطينية، بشأن إعفاء المشاركين في الدورة الحالية من معرض فلسطين الدولي للكتاب 2022، والمنعقد في الفترة من 14 حتى 24 سبتمبر الجاري، من رسوم المشاركة دعما لصناعة النشر.

إعفاء الناشرين المشاركين في «فلسطين الدولي للكتاب»

وقال اتحاد الناشرين العرب، في بيان صحفي، إنّه بالإشارة إلى الاجتماع الذي تم أمس مع الدكتور عاطف أبوسيف وزير الثقافة الفلسطينية، ومطالبة رئيس اتحاد الناشرين العرب بإعفاء الناشرين المشاركين في معرض فلسطين الدولي للكتاب المنعقد في الفترة من 14 وحتى 24 سبتمبر 2022، تدعيمًا لمشاركتهم وتخفيفًا من أعبائهم، فقد وافق الوزير على إعفاء الناشرين المشاركين بالمعرض من رسوم إيجار الأجنحة.

وتابع بأنّ اتحاد الناشرين العرب يتقدّم بالشكر والتقدير للوزير ورئيس اللجنة المنظمة للمعرض، عبدالسلام العطاري، وجميع العاملين في إدارة المعرض، كما شكر وزارة الثقافة الفلسطينية ودولة فلسطين.

تفاصيل افتتاح معرض فلسطين الدولي للكتاب 2022

افتتح زياد أبو عمرو عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، نيابة عن الرئيس محمود عباس، الدورة الـ12 من معرض فلسطين الدولي للكتاب، على أرض المكتبة الوطنية سردًا بقصر الضيافة سابقًا، في محافظة رام الله والبيرة، يوم 14 سبتمبر الجاري.

ويعود معرض فلسطين للكتاب، هذا العام بعد 4 سنوات من التوقف، بسبب جائحة كورونا، ويحمل عنوان «فلسطين الوطن.. القدس العاصمة»، وتحل تونس ضيف شرف المعرض، وتشهد الدورة حضورا عربيا لافتا، إذ يشارك بها 350 دار نشر وتوكيلا ومؤسسة من 16 دولة عربية وأجنبية، من بينها مصر وفلسطين والأردن وقطر والمغرب ولبنان والعراق والسعودية وإيطاليا.

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ومن مصر تشارك 12 دار نشر في المعرض هذا العام وهي: «الدار المصرية اللبنانية، دار المشرق العربي، دار صفصافة للنشر والتوزيع، دار أطلس للنشر والتوزيع».