توزيع أثاث وأجهزة كهربائية على 200 أسرة أولى بالرعاية في قرية بميت غمر

نظمت مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، معرضا لتوزيع الأثاث ‏المنزلي والأجهزة الكهربائية لدعم 200 أسرة أولى بالرعاية وأكثر احتياجًا بقرية كوم ‏النور في مركز ميت غمر‎ .‎

وأكد الدكتور وائل عبدالعزيز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالدقهلية، في بيان صحفي، توفير ‏الدعم الكامل للجمعيات الأهلية لدورها الفعال الذي يؤكد على أهمية مؤسسات المجتمع المدني في نمو ‏المجتمع وتقدمه‎ .‎

تخفيف العبء عن الأسر الفقيرة

وأوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن المعرض يهدف لتخفيف العبء عن ‏كاهل الأسر الأكثر احتياجًا، وتوفير مستلزمات المنزل الرئيسية من أثاث وأجهزة كهربائية بالمجان تمامًا‎ ‎‎.‎

وأشار«شعبان» إلى أن فرق عمل الأورمان المنتشرة على مستوى نجوع وكفور وعزب وقرى المحافظة تقوم ‏برصد الاحتياجات الرئيسية الاكثر إلحاحًا وتأثيرا على واقع معيشة الأسر الاكثر احتياجا فى النطاقات ‏الجغرافية الفقيرة ،ولوحظ أن منازل هذه الأسر تفتقر الى وجود أثاث وأن ظروف معيشتها تمنعها ‏من تلبية احتياجاتها لأثاث مناسب‎ .‎

خطة مسحية

وأضاف «شعبان»، أن توزيع الأثاث والأجهزة الكهربائية من الأورمان تتم وفق خطة مسحية، تستهدف التواجد ‏فى كل أرجاء المحافظة، مشيرا إلى أن ‏المستفيد من هذا هي الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير، أهمها أن تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل ‏وأيتام، أو أن يكون عائل الأسرة مصاب بمرض يمنعه من كسب قوت يومه وأسرته‎ .‎