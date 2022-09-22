توزيع أثاث وأجهزة كهربائية على 200 أسرة أولى بالرعاية في قرية بميت غمر
كتب:
صالح رمضان
01:45 م | الخميس 22 سبتمبر 2022
معرض توزيع أثاث
نظمت مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، معرضا لتوزيع الأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية لدعم 200 أسرة أولى بالرعاية وأكثر احتياجًا بقرية كوم النور في مركز ميت غمر .
وأكد الدكتور وائل عبدالعزيز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالدقهلية، في بيان صحفي، توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية لدورها الفعال الذي يؤكد على أهمية مؤسسات المجتمع المدني في نمو المجتمع وتقدمه .
تخفيف العبء عن الأسر الفقيرة
وأوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن المعرض يهدف لتخفيف العبء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا، وتوفير مستلزمات المنزل الرئيسية من أثاث وأجهزة كهربائية بالمجان تمامًا .
وأشار«شعبان» إلى أن فرق عمل الأورمان المنتشرة على مستوى نجوع وكفور وعزب وقرى المحافظة تقوم برصد الاحتياجات الرئيسية الاكثر إلحاحًا وتأثيرا على واقع معيشة الأسر الاكثر احتياجا فى النطاقات الجغرافية الفقيرة ،ولوحظ أن منازل هذه الأسر تفتقر الى وجود أثاث وأن ظروف معيشتها تمنعها من تلبية احتياجاتها لأثاث مناسب .
خطة مسحية
وأضاف «شعبان»، أن توزيع الأثاث والأجهزة الكهربائية من الأورمان تتم وفق خطة مسحية، تستهدف التواجد فى كل أرجاء المحافظة، مشيرا إلى أن المستفيد من هذا هي الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير، أهمها أن تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام، أو أن يكون عائل الأسرة مصاب بمرض يمنعه من كسب قوت يومه وأسرته .