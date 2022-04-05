التعليم: ربط التحاق أبناء الأسر الفقيرة بالتعليم بحوافز مادية وعينية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الخطة الاستراتيجية للوزارة لعام 2022/2026، مؤكدة أن أبعاد رحلة تطوير التعليم في مصر تهدف إلى تغيير المنظومة لتتحول من التعليم إلي التعلم مع عدم اقتصار دور الطلاب علي أن يكونوا متلقين للمعلومات، بل يتحولوا إلي مستفيدين من نظام متكامل.

بناء نظام تعليم عصري علي أحدث المعايير العالمية

وقالت وزارة التربية والتعليم، إن النظام يقدم لهم المعلومات ويكسبهم مهارات الحياة التي تشكل بنيانهم الفكري وسلوكهم من أجل تحقيق رؤية مصر 2030، إن الوزارة تعمل علي عدة محاور للإسهام في بناء الإنسان المصري عن طريق بناء نظام تعليم عصري علي أحدث المعايير العالمية من من الصفوف الأولي وحتي رابعة ابتدائي.

برامج توعية في المناطق الريفية بأهمية استكمال تعليم الأطفال

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة أولت خطة اهتماماً بتمكين المرأة وطلاب ذوي الإعاقة وتلبية احتياجات الطفل كالتالي:-

- برامج توعية في المناطق الريفية بأهمية استكمال تعليم الأطفال.

- ربط التحاق أبناء الأسر الفقيرة بالتعليم بمجموعة من الحوافز المادية والعينية.

- العمل على توزيع المدارس جغرافيا بصورة تتناسب مع عدد الأطفال في سن التعليم .

- تنمية مهارات الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين والمعلمين للتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للطفل.

التوسع في إنشاء المدارس المجتمعية للقضاء على ظاهرة المتسربين

- توفير تغذية صحية للأطفال في المدارس.

- تطوير مدونات سلوك في المدارس المناهضة كافة صور العنف ضد الطفل والتنمر.

- تقوية القدرات الفنية والتنظيمية للجان حماية الطفل بالمدارس.

- تدريب المعلمين على التعامل مع الأطفال في مرحلة رياض الأطفال.

- تنظيم معسكرات للأطفال خلال الإجازات لتوصيل المفاهيم الخاصة بتقبل الآخر وعدم التنمر، والتوسع في إنشاء المدارس المجتمعية للقضاء على ظاهرة الأطفال المتسربين من التعليم.